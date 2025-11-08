Trump'tan Güney Afrika'daki G20 Zirvesine sert tepki: Tam bir rezalet

Trump paylaşımında, Güney Afrika'da “Afrikalıların, Hollandalı yerleşimciler ile Fransız ve Alman kökenli çiftçilerin soyundan gelenlere yönelik şiddet eylemlerinde bulunduğunu” öne sürdü ve bu kişilerin topraklarına “yasa dışı yollarla el konulduğunu” iddia etti.

ZİRVEYE KATILMAYACAK

“Bu insan hakları ihlalleri devam ettiği sürece hiçbir Amerikan hükümet yetkilisi bu toplantıya katılmayacak” ifadelerini kullanan Trump, zirveye katılmayacağını da duyurdu.

Trump daha önce de Güney Afrika’nın G20 üyeliğini eleştirmiş ve ülkenin zirvede yer almaması gerektiğini savunmuştu.

Mayıs ayında Beyaz Saray’da Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile görüşen Trump, görüşmede de “beyazlara yönelik ağır suçların işlendiğini” iddia etmişti. Ramaphosa ise bu iddiaları reddederek, ülkesinde tüm suç oranlarını düşürmeye çalıştıklarını ve sadece belirli bir grubu hedef alan saldırıların söz konusu olmadığını vurgulamıştı.

G20 Zirvesi, 22-23 Kasım tarihlerinde Güney Afrika’da yapılacak.