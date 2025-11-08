Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trump'tan Güney Afrika'daki G20 Zirvesine sert tepki: Tam bir rezalet

Trump'tan Güney Afrika'daki G20 Zirvesine sert tepki: Tam bir rezalet

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, G20 Zirvesi'nin Güney Afrika'da yapılmasını “tam bir rezalet” olarak nitelendirerek, insan hakları ihlalleri gerekçesiyle zirveye katılmayacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, bu yıl Güney Afrika Cumhuriyeti'nde düzenlenecek 'G20 Zirvesi'ne sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Trump, zirvenin Güney Afrika'da yapılmasını “tam bir rezalet” olarak nitelendirdi.

Trump paylaşımında, Güney Afrika'da “Afrikalıların, Hollandalı yerleşimciler ile Fransız ve Alman kökenli çiftçilerin soyundan gelenlere yönelik şiddet eylemlerinde bulunduğunu” öne sürdü ve bu kişilerin topraklarına “yasa dışı yollarla el konulduğunu” iddia etti.

ZİRVEYE KATILMAYACAK

Bu insan hakları ihlalleri devam ettiği sürece hiçbir Amerikan hükümet yetkilisi bu toplantıya katılmayacak” ifadelerini kullanan Trump, zirveye katılmayacağını da duyurdu.

Trump daha önce de Güney Afrika’nın G20 üyeliğini eleştirmiş ve ülkenin zirvede yer almaması gerektiğini savunmuştu.

Mayıs ayında Beyaz Saray’da Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile görüşen Trump, görüşmede de “beyazlara yönelik ağır suçların işlendiğini” iddia etmişti. Ramaphosa ise bu iddiaları reddederek, ülkesinde tüm suç oranlarını düşürmeye çalıştıklarını ve sadece belirli bir grubu hedef alan saldırıların söz konusu olmadığını vurgulamıştı.

G20 Zirvesi, 22-23 Kasım tarihlerinde Güney Afrika’da yapılacak.

