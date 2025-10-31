Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD, mülteci kabulünü 125 binden 7.500'e düşürdü! Öncelik Güney Afrikalılara

ABD, mülteci kabulünü 125 binden 7.500’e düşürdü! Öncelik Güney Afrikalılara

Kaynak: Anadolu Ajansı
ABD, mülteci kabulünü 125 binden 7.500’e düşürdü! Öncelik Güney Afrikalılara
ABD, 2026 mali yılı için ülkeye kabul edilecek mülteci sayısını yıllık 125 binden 7 bin 500’e düşürdü. Karar, "insani kaygılar ve ulusal çıkarlar" gerekçesiyle alındı. Mültecilerin büyük bölümünün Güney Afrika'dan ABD'ye kabul edileceği duyuruldu.

ABD yönetiminin mülteci sayısıyla ilgili resmi duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlanarak kamuoyuna açıklandı.

Buna göre, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde yıllık 125 bin olan ülkeye kabul edilecek mülteci sayısı, 2026 mali yılı için sadece 7 bin 500 ile sınırlandırıldı.

Açıklamada, 2026 mali yılında sadece 7 bin 500 mültecinin ABD'ye kabul edilmesinin "insani kaygılarla gerekçelendirildiği ve ulusal çıkarlara uygun olduğu" belirtildi.

GÜNEY AFRİKA ÖNCELİKLİ

Öte yandan ABD medyası, bu mültecilerin büyük bölümünün Güney Afrika'dan ABD'ye kabul edileceğini ve çok az sayıda mültecinin farklı ülkelerden alınacağını iddia etti.

Önceki Joe Biden yönetimi döneminde ülkeye kabul edilen mülteci sayısı 125 bini bulmuştu. Cumhuriyetçi Donald Trump ise seçim kampanyasında söz konusu mülteci sayısını ciddi ölçüde azaltacaklarını ifade etmişti.

