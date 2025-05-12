Trump, özel mülteci statüsü vermişti! Güney Afrikalı beyaz çiftçilerin ilk kafilesi ABD'ye doğru yola çıktı

Göçmen karşıtı ABD Başkanı Trump, zulme ve ayrımcılığa uğradıkları iddiasıyla Güney Afrikalı beyaz çiftçilere özel mülteci statüsü vermişti. Güney Afrikalı beyaz çiftçilerin ilk kafilesi ABD'ye doğru yola çıktı.

ABD Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra göçmen karşıtı politikalarıyla dikkat çeken Trump yönetiminin zulme ve ayrımcılığa uğradıkları iddiasıyla mülteci statüsü verdiği Güney Afrikalı beyaz çiftçilerin ilk kafilesi yola çıktı.

49 KİŞİLİK İLK KAFİLE ABD'YE GİTTİ

Güney Afrika ulusal basınında yer alan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi tarafından "siyahların liderliğindeki hükümet tarafından ırk ayrımcılığına" uğradıkları iddiasıyla mülteci statüsü verilen beyaz Güney Afrikalılardan oluşan 49 kişilik ilk grup ABD'ye hareket etti.

Johannesburg'taki O.R. Tambo Havalimanı'ndan kalkan uçakla yola çıkan mülteci grubunun, yaklaşık 19 saatlik yolculuğun ardından Washington Dulles Uluslararası Havalimanı'nda ABD'li yetkililer tarafından etkinlikle karşılanması planlanıyor.

GÜNEY AFRİKALI BEYAZLARA MÜLTECİLİK MESELESİ

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika'nın 63 milyonluk nüfusunun yüzde 8'inden fazlasını oluşturan beyazların "siyahların liderliğindeki hükümet tarafından ırk ayrımcılığına" uğradığını iddia ediyor.

Güney Afrika'daki beyaz toplumun büyük bölümünü, yüzyıllar önce sömürge döneminde gelen Hollanda kökenli çiftçilerin torunları olan Afrikaner etnik grubu oluşturuyor.

Beyaz Saray'dan 7 Şubat'ta yapılan açıklamada, Güney Afrika'nın "2024 tarihli Toprak Kamulaştırma Yasası", İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı "soykırım" davası ve İran ile "yakın ilişkiler" kararı gerekçe gösterilerek, bu ülkeye yönelik yardımlara son verilmesine ilişkin yürütme kararı alındığı belirtilmişti.

Trump, ayrıca Güney Afrika yönetiminin kendilerine kötü davrandığını ileri sürerek, "beyaz Güney Afrikalı çiftçilere" mülteci statüsü verilmesini gündeme getirmişti.

ABD hükümetinin, Güney Afrika'nın yürütme başkenti Pretorya'ya gönderdiği ekiplerin, 8 binden fazla başvuruyu incelemesinin ardından yaklaşık 100 kişiye mülteci statüsü verilmişti.