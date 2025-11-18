Güvenlik bürokrasisi ikinci defa dinlenecek. PKK’lıların silah bırakma sürecindeki son gelişmeler anlatılacak. Örgütün kullandığı mağaraların imhasına ilişkin bilgi verilecek. MİT’in yapacağı tespitler, komisyon raporunun çerçevesini oluşturacak.

ESMA ALTIN - Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Meclis’te mesaisine devam eden Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, dinlemelerde sona yaklaştı. Askerî kargo uçağının düşmesi sonucu 20 askerin şehit olması sebebiyle geçen hafta ertelenen 17. toplantı bugün yapılacak. Komisyon, toplantıda güvenlik bürokrasisini tekrar dinleyecek. Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, 8 Ağustos’ta komisyona yaptıkları ilk sunumlarından bu yana geçen üç aylık sürede sahada yaşanan son gelişmelere ilişkin milletvekillerini bilgilendirecek.

KAPSAMLI SUNUM YAPILACAK

MİT Başkanı Kalın’ın, MİT’in ve TSK’nın kurduğu mekanizma ile şimdiye kadar kaç silah bırakıldığı, bırakılan silahların envanteri, imha edilen silahlar, örgüte ait etkisiz hâle getirilen mağaralar, örgütün lojistik depoları ile ilgili görsellerle bir sunum yapması bekleniyor. Yine, örgütün Suriye’deki kolunun Şam yönetimi ile yürüttüğü temaslar, SDG’nin entegrasyonu sürecindeki gelişmeler hakkında da MİT tarafından bilgi verileceği ifade ediliyor. Millî Savunma Bakanı Güler’in de sınır ötesi operasyonlar ile bölgedeki diğer unsurlara yönelik yürütülen anti terör faaliyetlerindeki son duruma ilişkin milletvekillerinin bilgilendirmesi öngörülüyor. İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın ise yurt içindeki terörle mücadele başta olmak üzere çeşitlenen terör faaliyetlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlarda gelinen nokta ile PKK’nın terör dışındaki faaliyet sahaları olan uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığı şebekesine yönelik atılan adımlar üzerine değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

YOL HARİTASI ÇIKARILACAK

Her üç sunum da komisyonun hazırlayacağı raporda önemli rol oynayacak. MİT Başkanı ve bakanların son durumla ilgili vereceği tespitlere göre komisyon raporunun çerçevesi şekillenecek. Raporda, silah bırakan PKK’lıların Türkiye’ye gelmesi hâlinde hukuki statülerinin ne olacağı, suça karışmış olanlarla ilgili nasıl bir yol izleneceği, örgüt yöneticilerinin durumu konusunda önerilerin yer alabileceği, ayrıca Mahmur Kampındaki sivillerin Türkiye’ye geri dönüşlerine dair nasıl bir yol haritası oluşturulacağıyla ilgili bazı tespitlerin yer alabileceği belirtiliyor.

TOPLANTI BASINA KAPALI

Öte yandan, MİT’in sunumu sebebiyle hassas ve kritik bilgilerin gizli tutulması amacıyla toplantının tam kapalılık ilkesine göre yapılması bekleniyor. Buna göre, toplantıdaki konuşmalar tam tutanak altına alınacak ancak yayınlanmayacak.

ZAP KAMPINDAN ÇEKİLDİLER

Terör örgütü PKK, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırlarında yer alan Zap Kampından çekildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, ‘’16 Kasım akşamı itibarıyla Zap alanında çatışma riski oluşturan güçlerimiz farklı uygun sahalara çekilmiş durumdadır. Mevcut hâliyle söz konusu alanda çatışma riski tamamen ortadan kaldırılmıştır” denildi.

