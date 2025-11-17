Terör örgütü PKK, 16 Kasım'dan itibaren Zap bölgesindeki çatışma riski taşıyan unsurlarını farklı alanlara çektiğini açıkladı. Terör örgütünün çekilmesiyle ilgili DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli açıklamalarda bulundu. Temelli, "Biz de örgütün açıklaması kadar biliyoruz. Dolayısıyla daha fazla ayrıntıya vakıf değiliz." dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

"FAZLA AYRINTIYA VAKIF DEĞİLİZ"

"İmralı ziyaretini ne zaman komisyon gündeminde göreceğiz? Çekilme kapsamında örgütün Zap Bölgesi'nden tamamen çekildiğine dair sosyal medya paylaşımlarına dair değerlendirmeniz nedir?" soruları üzerine Temelli, şu cevabı verdi:

"Komisyonun yarın toplantısında bunu gündemine alma olasılığı var... Öncelikli olması gereken meselenin bu olması gerektiğinin altını ısrarla çizdik. Yarın komisyon toplandığında umarım bunu gündemine alır hatta umarım kararını alır ve gecikmeksizin Ada'ya gidilir. Diğer taraftan örgütün evet, açıklaması var. Biz de örgütün açıklaması kadar biliyoruz. Dolayısıyla daha fazla ayrıntıya vakıf değiliz."

ÖRGÜT, ZAP'TAN ÇEKİLDİ

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir eşik daha aşıldı. Terör örgütü PKK, Zap'tan çekildiğini duyurdu. Örgütten yapılan açıklamada, "16 Kasım akşamı itibarıyla Zap alanında çatışma riski oluşturan güçlerimiz farklı uygun sahalara çekilmiş durumdadır. Mevcut haliyle söz konusu alanda çatışma riski tamamen ortadan kaldırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE'DEN ÇEKİLMİŞLERDİ

Irak'ın Süleymaniye kenti yakınlarındaki Kandil Dağı'nın eteklerinde örgüt mensupları tarafından yapılan açıklamada teröristbaşı Öcalan'ın çağrısıyla mayıs ayındaki kongrede alınan kararlar doğrultusunda Türkiye sınırları içindeki silahlı unsurların Irak'ın kuzeyine çekildiği duyurulmuştu.

Terör örgütü PKK, Zap'tan çekildi! DEM Parti'den ilk yorum

TERÖR ÖRGÜTÜ SİLAHLARI YAKMIŞTI

Terörsüz Türkiye yolunda ilk tarihi adım 11 Temmuz 2025 günü Kuzey Irak'ta yaşanmıştı. 1978 yılında kurulan terör örgütü PKK, tarihinde ilk defa o gün silah bırakmıştı. Süleymaniye-Dukan yolu üzerinde, Kani Han Köyü'nün arkasında yüksek dağ vadisindeki Jasana Mağarası'na gelen PKK'lı grup, daha sonra silahlarını teslim etmişti. Silahlar burada kayıt altına alınıp ardından da kazanlarda yakılarak imha edilmişti.

MAHMUT EKİNCİ

Haberle İlgili Daha Fazlası