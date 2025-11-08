Atlarına bakmaya gitmişlerdi! Gece yarısı gördükleri karşısında donakaldılar

Bayburt'ta atlarının bakımını yapmak için ahıra giden Muhammet Dağ ve Yusuf Yılmaz, saat 23.00 sıralarında cirit sahası yakınlarında araçlarıyla seyir halindeyken bir ses duydu.

Araçlarının farlarını çevredeki seslerin geldiği yöne doğru çeviren iki arkadaş, bir anda önlerinde beliren yaklaşık 10 domuzu görünce ne yapacaklarını şaşırdı. İki arkadaşın yaşadığı panik ve şaşkınlık anları, cep telefonu kamerasına da yansıdı.

"GELİYORLAR" DEYİP KAÇTILAR

Dağ ve Yılmaz araçtan inerek, domuzların uzaklaşıp uzaklaşmadığını kontrol etmek istedi. Ellerine aldıkları büyükçe odun parçalarıyla iki arkadaş, domuzları gördükleri alana doğru sessiz adımlarla ilerledi. Issız ve karanlık ortamda bastıkları kuru yaprak ve dalların çıkardığı sesle panik yaşayan arkadaşlar, "Geliyorlar" diyerek koşmaya başladılar.

"SÜRÜ ŞEKLİNDE GEZİYORLAR"

Yaşadıkları anı anlatan Muhammet Dağ, saat 23.00 civarında atlarını kontrol etmek için gittiklerinde çevreden gelen sesleri duyduklarını belirterek, "Arkadaşım Yusuf'la beraber atlarımızı kontrole geldiğimiz sırada bir ses duyduk. Tabii o arada hemen kamerayı açtık. Arabanın farlarını sesin geldiği tarafa doğru yönelttik. Baktık 4 tane domuz. Biraz ses çıkarttıktan sonra 5-6 tane domuz daha geldi. Sürü şeklinde geziyorlar" dedi.

Dağ, o anda ister istemez korktuklarını ifade ederek, "Arkadaşım Yusuf'un tedirginliği ve heyecanı vardı. Arabaya vururlar, bize bir şey yaparlar diye düşündük. Bizim at baktığımız bölge ıssız olduğu için bazen dağdan ya da nehir kenarından domuzlar gelebiliyor. O an insan ister istemez çekiniyor. Biz de hemen kamerayı açtık, bu anı ölümsüzleştirelim dedik" diye konuştu.

"İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY YAŞADIK"

Yusuf Yılmaz ise yaşadıklarının hem ürkütücü hem de ilginç olduğunu dile getirerek, "Arkadaşım Muhammet ile birlikte akşamları atlarımızı bakıma geliyoruz. Yine atlarımızı kontrole geldiğimizde domuz sürüsüyle karşılaştık. İlk etapta dört tane domuz gördük. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Daha önce yaşamadığımız bir durumdu, ilgimizi çekti. Biraz da ürperticiydi tabii. Merak edip araçtan indik, gözlemlemek istedik" dedi.