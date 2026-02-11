T.C. BAKIRKÖY 14. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/459 Esas

DAVALI :İLHEM ARIK - 01/01/2002 doğumlu, Aamer ve Heyfe kızı, 9992920980 Yabancı Kimlik Numaralı

Davacı , HÜSEYİN ARIK ileDavalı , İLHEM ARIK arasında mahkememizde görülmekte olan boşanma davası nedeniyle;

Davalı İlhem Arık'ın herhangi bir adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesinin tebliğ edilemediği, adres araştırmasında da adı geçenin adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı kanunun 28-29 maddeleri hükmüne binaen tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

16/04/2026 günü saat 11:00'da yapılacak olan duruşmaya istinaden, tahkikat duruşması için belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği( HMK 147/2 ) hususunun davalı İLHEM ARIK'a İLANEN tebliğ olunur.

İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.26/01/2026