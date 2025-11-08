Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kasırga şehirleri haritadan sildi! Saatte 240 km hızla vurdu, ölü ve yaralılar var

Kasırga şehirleri haritadan sildi! Saatte 240 km hızla vurdu, ölü ve yaralılar var

- Güncelleme:
Brezilya’nın güneyini vuran şiddetli kasırga, Paraná eyaletindeki Rio Bonito do Iguaçu kasabasını yerle bir etti. Rüzgarın saatte 240 kilometreye ulaştığı felakette en az 5 kişi öldü, 130’dan fazla kişi yaralandı.

Brezilya’nın güneyinde etkili olan şiddetli bir tornado, Paraná eyaletindeki Rio Bonito do Iguaçu kasabasını vurdu. Kasırga nedeniyle en az 5 kişi hayatını kaybetti, 130’dan fazla kişi yaralandı.

RÜZGAR SAATTE 250 KİLOMETREYE ULAŞTI

Yerel meteoroloji servisi, rüzgar hızının saatte 180 ila 250 kilometre arasında ölçüldüğünü açıkladı. Kasırga çok sayıda evi yıktı, arabaları devirdi ve ağaçları kökünden söktü.

Kasırga şehirleri haritadan sildi! Saatte 240 km hızla vurdu, ölü ve yaralılar var - 1. Resim

Paraná Sivil Savunma Teşkilatı, "Kasırga sonucu 5 kişinin öldüğü doğrulandı. İlk raporlara göre 30 kişi ağır veya orta derecede, yaklaşık 100 kişi ise hafif yaralandı" bilgisini paylaştı.

Paraná Valisi Ratinho Junior, X hesabından yaptığı açıklamada güvenlik güçlerinin alarma geçtiğini belirterek, “Tüm ekipler şiddetli fırtınalardan etkilenen şehirlerde aktif şekilde görev yapıyor” dedi.

Meteoroloji yetkilileri, Paraná’nın yanı sıra Santa Catarina ve Rio Grande do Sul eyaletleri için de tehlikeli fırtına uyarısı yaptı.

