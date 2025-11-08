Kasırga şehirleri haritadan sildi! Saatte 240 km hızla vurdu, ölü ve yaralılar var

Brezilya’nın güneyinde etkili olan şiddetli bir tornado, Paraná eyaletindeki Rio Bonito do Iguaçu kasabasını vurdu. Kasırga nedeniyle en az 5 kişi hayatını kaybetti, 130’dan fazla kişi yaralandı.

RÜZGAR SAATTE 250 KİLOMETREYE ULAŞTI

Yerel meteoroloji servisi, rüzgar hızının saatte 180 ila 250 kilometre arasında ölçüldüğünü açıkladı. Kasırga çok sayıda evi yıktı, arabaları devirdi ve ağaçları kökünden söktü.

Paraná Sivil Savunma Teşkilatı, "Kasırga sonucu 5 kişinin öldüğü doğrulandı. İlk raporlara göre 30 kişi ağır veya orta derecede, yaklaşık 100 kişi ise hafif yaralandı" bilgisini paylaştı.

Paraná Valisi Ratinho Junior, X hesabından yaptığı açıklamada güvenlik güçlerinin alarma geçtiğini belirterek, “Tüm ekipler şiddetli fırtınalardan etkilenen şehirlerde aktif şekilde görev yapıyor” dedi.

Meteoroloji yetkilileri, Paraná’nın yanı sıra Santa Catarina ve Rio Grande do Sul eyaletleri için de tehlikeli fırtına uyarısı yaptı.