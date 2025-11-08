Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bir telefonla 65 yıllık ambargo bitti: Norveç, GKRY’ye silah yollarını açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Norveç, 65 yılı aşkın süredir Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı. GKRY Lideri Nikos Hristodulidis, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Lefkoşa’nın artık savunma ve askeri teçhizat ithalatı için başvuruda bulunabileceğini duyurdu.

Rum medyasının aktardığına göre, GKRY Lideri Nikos Hristodulidis, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından, Oslo’nun Güney Kıbrıs’a savunma ve askeri teçhizat ihracatı başvurularını açma kararını açıkladı.

Hristodulidis, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide'nin Kıbrıs'a askeri amaçlı savunma ve çift amaçlı ekipman ihracatı için başvuruları açma yönündeki kararını memnuniyetle karşılıyorum. Bu, Kıbrıs (GKRY)-Norveç ikili savunma işbirliğimizi güçlendirmede önemli bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Bir telefonla 65 yıllık ambargo bitti: Norveç, GKRY’ye silah yollarını açtı - 1. Resim

AMBARGO 65 YILDIR SÜRÜYORDU

Rum basını, Norveç'in 65 yıldan fazla süren silah ambargosunu, GKRY'nin Doğu Akdeniz'de istikrarı sağlayıcı politikaları ve Lefkoşa'yı güvenilir bir ortak olarak görmelerinden dolayı kaldırdığını ileri sürdü.

Rum gazetelerinde çıkan haberlerde, Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) savunma ve askeri teçhizat ithalatı için Norveç'e artık başvurabileceği belirtildi.

Norveç savaş tehdidi ve iç çatışma yaşayan ülkelere yönelik silah ihracatı kısıtlama politikası gereği, 1959'da Kıbrıslı Rumlara yönelik silah ambargosu kararı almıştı.

Bir telefonla 65 yıllık ambargo bitti: Norveç, GKRY’ye silah yollarını açtı - 2. Resim

"GKRY SİLAH DEPOSUNA DÖNDÜ"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada GKRY'nin silah deposuna dönüştüğünü şu ifadelerle aktarmıştı:

"GKRY, adeta bir silah deposuna dönüşmüş durumda. Rum yönetimi, Almanya'dan ENOK A.B. zırhlı araçlarını, İsrail'den SPIKE LR-2 tanksavar füzelerini, Fransa'dan AKERON MP tanksavar sistemlerini, EXOCET gemisavar ve MISTRAL hava savunma füzelerini, Sırbistan'dan Tamnava çok namlulu roketatar sistemlerini satın almıştır. ABD ve Avrupa menşeli hafif silah alımları da sürmektedir. GKRY, açık bir silahlanma yarışı içindedir"

