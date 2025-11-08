Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Anatolian Psych Rock Lab (Anatolian Lab) nedir? Yakın zamanda büyük ilgi görmeye başladı

Anatolian Psych Rock Lab (Anatolian Lab) nedir? Yakın zamanda büyük ilgi görmeye başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Anatolian Psych Rock Lab (Anatolian Lab) nedir? Yakın zamanda büyük ilgi görmeye başladı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Anadolu ezgilerini yapay zekâ ile birleştiren Anatolian Psych Rock Lab, son zamanlarda müzik dünyasında adından sık sık söz ettiren yenilikçi bir proje olarak öne çıkıyor. Türk halk müziği, saykodelik rock ve yapay zekâ tekniklerini harmanlayarak 70'ler psychedelic rock sound'unu yeniden yorumlar.

Geleneksel Anadolu müzik ezgilerini, 70'lerin Psikedelik Rock tınıları ve günümüzdeki teknolojileri birleştiren Anatolian Psych Rock Lab, kısa süre önce ortaya çıkarak, müzik dünyasında büyük ilgi gördü ve milyonlarca dinleyiciye ulaştı.

Platform, "Nikbinler- Eylülzede," Günebakanlar", "Anka" ve "Yalnızlar Kervanı" gibi parçalarla öne çıkmayı başardı. Geleneksel melodileri elektronik dokunuşlarla harmanlayan Anatolian Lab, dinleyicilerine nostaljik bir müzik deneyimi sunuyor.

Anatolian Psych Rock Lab (Anatolian Lab) nedir? Yakın zamanda büyük ilgi görmeye başladı - 1. Resim

ANATOLİAN PSYCH ROCK LAB NEDİR? 

Anatolian Psych Rock Lab (Anatolian Lab), Türk halk müziğini modern bir bakışla yeniden yorumlayan dijital bir müzik projesidir.

Anadolu ezgilerini 70'lerin saykodelik rock tarzıyla birleşerek yapay zekâ destekli prodüksiyon teknikleri kullanılır. Her par.a hem geleneksel  Türk tınıları hem de modern elektronik öğeler bir araya gelir.

Anatolian Lab, geçmişin müzikal anlayışını günümüzdeki teknolojiyle buluşturur ve orijinal bir müzik yapar.

ANATOLİAN LAB'IN KURUCU KİMDİR?

Anatolian Lab'ın kurucusu Volkan S. Altuntaş'tır. Platformun YouTube kanalındaki "Hakkında" bölümünde belirtildiği gibi, proje yasal olarak Volkan S. Altuntaş'a aittir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Volkan Demirel'den Ricardo Velho itirafı: Oynatmazsak para boşa gidecekti!Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıkları dondurulmuştu, o karar iptal edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
31 Aralık 2025 resmi tatil mi, yarım gün mü? - Haberler31 Aralık 2025 resmi tatil mi, yarım gün mü?Abdurrahman Kuzu kimdir? AK Parti Çanakkale İl Başkanı Abdurrahman Kuzu'nun hayatı ve siyasi kariyeri - HaberlerAbdurrahman Kuzu kimdir? AK Parti Çanakkale İl Başkanı Abdurrahman Kuzu'nun hayatı ve siyasi kariyeriTaşacak Bu Deniz 5. bölüm yayınlandı mı, nereden izlenir? - HaberlerTaşacak Bu Deniz 5. bölüm yayınlandı mı, nereden izlenir?Mahsun J 3. sezon ne zaman başlayacak, yeni sezon yayın tarihi belli oldu mu? - HaberlerMahsun J 3. sezon ne zaman başlayacak, yeni sezon yayın tarihi belli oldu mu?MİT istihbarat uzmanı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler? - HaberlerMİT istihbarat uzmanı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?Sencer Selmanoğlu kimdir, AK Parti'de hangi görevleri üstleniyor? - HaberlerSencer Selmanoğlu kimdir, AK Parti'de hangi görevleri üstleniyor?
Sonraki Haber Yükleniyor...