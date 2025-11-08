Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Abdurrahman Kuzu kimdir? AK Parti Çanakkale İl Başkanı Abdurrahman Kuzu'nun hayatı ve siyasi kariyeri

Abdurrahman Kuzu kimdir? AK Parti Çanakkale İl Başkanı Abdurrahman Kuzu'nun hayatı ve siyasi kariyeri

Abdurrahman Kuzu kimdir? AK Parti Çanakkale İl Başkanı Abdurrahman Kuzu'nun hayatı ve siyasi kariyeri
AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı görevine 7 Kasım 2025 tarihinde atanan Dr. Abdurrahman Kuzu, 2009–2019 yılları arasında Çan Belediye Başkanı olarak görev yaptı. ODTÜ mezunu ve doktor unvanına sahip olan Kuzu, yerel yönetim tecrübeleriyle dikkat çekiyor. Peki, Abdurrahman Kuzu kimdir?

AK Parti'de peş peşe görev değişiklikleri yaşandı. Partide 5 il başkanının yerine yeni isimler atandı. AK Parti Çanakkale İl Başkanlığına Abdurrahman Kuzu'nun getirilmesi ise kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Peki, Abdurrahman Kuzu kimdir?

ABDURRAHMAN KUZU KİMDİR?

Abdurrahman Kuzu, 28 Kasım 1976 tarihinde Çanakkale'nin Çan ilçesinde doğdu. Ortaokul ve lise eğitimini Çan’da tamamladıktan sonra ODTÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. Akademik kariyerine yüksek lisans ve doktora ile devam eden Kuzu, 2014 yılında “AB’ye Üye Ülkelerde Belediyecilik” konusunda doktorasını tamamladı.

2009 yerel seçimlerinde AK Parti’den Çan Belediye Başkanı seçilen Kuzu, iki dönem boyunca kentte hizmet verdi. Başkanlığı süresince altyapı çalışmaları, yerel kültür faaliyetleri ve gençlik projeleriyle ön plana çıktı.

7 Kasım 2025 tarihinde AK Parti Çanakkale İl Başkanı olarak atanan Kuzu, yaklaşık iki ay süren istişareler sonucunda göreve geldi. Yeni dönemde Kuzu’dan, AK Parti’nin Çanakkale teşkilatını güçlendirmesi, yerel dinamiklerle uyumlu çalışmalar yapması ve yaklaşan seçim süreçlerine hazırlanması bekleniyor.

İl başkanlığı görevinde Kuzu’nun akademik altyapısı ve yerel yönetim deneyimi öne çıkıyor. Parti kaynakları, Kuzu’yu “istikrar ve uyum arayışına cevap veren isim” olarak tanımlıyor. Eğitim ve deneyimi, il yönetiminde bilgi odaklı bir yaklaşım sergilemesine imkan sağlıyor.

AK PARTİ'DE 5 İL BAŞKANI DEĞİŞTİ

AK Parti'de Bitlis, Çanakkale, Elazığ, Niğde ve Tunceli’ye atanan il başkanları belli oldu.

Bitlis İl Başkanlığına Engin Günceoğlu, Çanakkale İl Başkanlığına Abdurrahman Kuzu, Elazığ İl Başkanlığına İbrahim Sencer Selmanoğlu, Niğde İl Başkanlığına Hacı Mehmet Eren ve Tunceli İl Başkanlığına Hakan Özer getirildi.

