Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kararıyla 31 Ekim 2025 tarihinde faaliyetleri durdurulan Papara Elektronik Para A.Ş.’den milyonların beklediği haber geldi. Şirketten yapılan açıklamada, kullanıcı hesaplarındaki bakiyelerin geri ödenmeye başlandığı kaydedildi. Peki, Papara para iadesi ne zaman yatar, kaç günde hesaba geçer?

PAPARA PARA İADESİ NE ZAMAN YATAR, KAÇ GÜNDE HESABA GEÇER?

Papara’nın 7 Kasım 2025 Cuma günü yaptığı açıklamada, “TCMB’den alınan 06.11.2025 tarihli görüş ve açıklamalar kapsamında bugün itibarıyla kullanıcı bakiyelerinin iade süreci kademeli olarak başlatılmıştır. İlgili mevzuat kapsamında, iade ve hesap kapatma süreçleri TCMB’nin koordinasyonu ve yönlendirmeleri çerçevesinde güvenli ve hızlı bir şekilde yürütülmektedir” denildi.

Papara kullanıcıları ise para iadesinin ne zaman ve kaç günde hesaplara aktarılacağını merak etti. Konuyla ilgili Papara’nın resmi internet sitesinde şu bilgilere yer verildi:

Papara hesabından yapılan iadeler, Papara kullanıcısı olan müşterilerin hesabına anında geçer.

Kredi/banka kartıyla alınan ödemeler Papara tarafından ilgili bankaya anında bildirilir.

İade işlemi, bankalara bağlı olarak 1-3 iş günü içinde tamamlanır.

NE OLDU?

Papara’ya 27 Mayıs 2025 tarihinde kayyum atandı. Merkez Bankası ise 31 Ekim 2025’te şirketin ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracına dair faaliyet iznini iptal etti.