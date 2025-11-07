Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Papara milyonlarca kullanıcının beklediği açıklamayı yaptı! Para iade süreci bugün başladı

Papara milyonlarca kullanıcının beklediği açıklamayı yaptı! Para iade süreci bugün başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Papara milyonlarca kullanıcının beklediği açıklamayı yaptı! Para iade süreci bugün başladı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası tarafından faaliyet izni iptal edilen Papara'dan beklenen 'para iadesi' açıklaması geldi. Şirket, kullanıcı hesaplarındaki paraların iade sürecinin bugün kademeli olarak başladığını açıkladı.

Papara Elektronik Para A.Ş., Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faaliyet iznini iptal etmesinin ardından kullanıcı hesaplarındaki bakiyeleri geri ödemeye başladı.

Şirketten yapılan açıklamada, iade işlemlerinin TCMB’nin denetimi ve belirlenen prosedürler doğrultusunda kademeli olarak gerçekleştirileceği belirtildi.

PARA İADELERİ BUGÜN BAŞLADI

Papara'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 30.10.2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı kararıyla Papara Elektronik Para A.Ş.'nin ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracına ilişkin faaliyet izni iptal edilmiştir.

Bu kararın ardından, Kuruluşumuz nezdinde bulunan işyeri ve kullanıcı bakiyelerinin iadesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi bakımından TCMB'den alınan 06.11.2025 tarihli görüş ve açıklamalar kapsamında bugün itibarıyla kullanıcı bakiyelerinin iade süreci kademeli olarak başlatılmıştır. İlgili mevzuat kapsamında, iade ve hesap kapatma süreçleri TCMB'nin koordinasyonu ve yönlendirmeleri çerçevesinde, güvenli ve hızlı bir şekilde yürütülmektedir."

Papara'ya, 27 Mayıs'ta kayyum atanmış, ardından 31 Ekim 2025 tarihinde Merkez Bankası tarafından ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracına ilişkin faaliyet izni iptal edilmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İzmir'deki çöp dağları sinek istilasına neden oldu! Kent dört koldan ilaçlanıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Terörsüz Türkiye komisyonu İmralı'ya gidecek mi? Numan Kurtulmuş açıkladı - GündemTerörsüz Türkiye komisyonu İmralı'ya gidecek mi?MİT, istihbarat uzmanı ilanı açtı! Başvuru şartları belli oldu - GündemMİT, istihbarat uzmanı ilanı açtı!CHP, Akın Gürlek'i HSK'ye şikayet etti - GündemCHP, Akın Gürlek'i HSK'ye şikayet ettiŞube önüne park eden PTT araçları engellilere yol vermedi, söylenenler çileden çıkardı - GündemŞube önüne park eden PTT araçları engellilere yol vermedi, söylenenler çileden çıkardıÖzgür Özel ve Erkan Baş'ın dokunulmazlık dosyaları Meclis'te! - GündemAralarında 2 partinin genel başkanı varSosyal medyada 'fal ve muska' dolandırıcılığı! 6 milyon liralık vurgun - GündemSosyal medyada 'fal ve muska' dolandırıcılığı! 6 milyon liralık vurgun
Sonraki Haber Yükleniyor...