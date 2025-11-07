CHP, Akın Gürlek'i HSK'ye şikayet etti

CHP, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında “Cumhuriyet savcılığı göreviyle bağdaşmayan özel görevler üstlendiği” iddiasıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) şikayette bulundu.

Partiden yapılan açıklamada, şikayet dilekçesinde Gürlek hakkında hem adli hem de idari soruşturma başlatılması talep edildiği belirtildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gürlek'in 2 Ekim 2024'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandığını belirterek, 29 Kasım 2024'te ise Lüksemburg'daki Eti Maden Anonim Şirketi'ne Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandığını öne sürmüştü.

GÜRLEK'İN İDDİALARA CEVABI

Akın Gürlek ise dün Özel'e açtığı 500 bin liralık davanın dilekçesinde, Özel'in, Gürlek'in başsavcılık göreviyle bağdaşmayacak şekilde kamuya ait Eti Maden Şirketine Yönetim Kurulu Üyesi olup ikinci maaş aldığını, buna tenezzül ettiğini, lüks içinde yaşadığını ve haysiyet cellatlığı yapmak için ikinci maaş aldığını söylediği, "yazıklar olsun" diyerek iftiraya varan ithamlarla Gürlek'in şeref ve haysiyetine yönelik saldırısına tahammül edilmesinin mümkün olmadığı ifade edildi.

Özel'in 4 Kasım'da CHP TBMM Grup Toplantısında ve 5 Kasım'da yaptığı basın açıklaması ile miting konuşmalarının, televizyon yayınları ve internet aracılığı ile milyonlara ulaştığı, yayınların sosyal medyada hızla dolaşıma sokularak Gürlek aleyhine propaganda konusunu yapıldığı belirtilen dilekçede, Özel'in konuşmasının Gürlek'in kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu ve eleştiri olarak görülmesinin mümkün olmadığı vurgulandı.

Dilekçede davacı Gürlek'in, bakan yardımcılığı döneminde kamuya ait "Etimaden - Etimine S.A." şirketinin yönetim kuruluna atandığı ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandıktan sonra bu şirketin hiçbir yönetim kuruluna katılmadığı, bu dönemde yönetim kurulu kararlarının hiç birine imza atmadığı, dolayısıyla da bir kazanç elde etmediği vurgulandı.