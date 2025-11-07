Başsavcı Akın Gürlek ve eşinin fotoğrafını paylaşan şahıs gözaltında
"PiyasaTurkiye" rumuzlu sosyal medya hesabının kullanıcısı Emrah Peküs gözaltına alındı. "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan soruşturma başlatılan şahsın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve eşinin fotoğrafını paylaştığı öğrenildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "PiyasaTurkiye" rumuzlu X sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımlara ilişkin "TMK 6" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.
SİİRT'TE YAKALANDI
Açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, bahse konu sosyal medya hesabının kullanıcısının Emrah Peküs olduğunun tespit edildiği belirtildi. Peküs'ün, Siirt'te yapılan çalışma neticesinde yakalandığı bilgisi verildi.
BAŞSAVCI VE EŞİNİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞMIŞTI
Şahsın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve eşi Elif Gülşah Gürlek'in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştığı öğrenildi.
