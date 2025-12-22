Genç girişimcilerin Bağkur prim yükünü hafifleten ve 29 yaş altı mükellefleri kapsayan genç girişimci prim desteğiyle ilgili önemli bir değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme sonrası, uzun süredir uygulanan prim desteğine ilişkin konular aydınlandı. Peki, genç girişimci desteği kalkıyor mu?

18-29 yaş arası genç girişimcilere sağlanan ve Bağkur primlerinin Hazine tarafından karşılanmasını içeren destek modeliyle ilgili karar netleşti. Vergi ve sosyal güvenlik mevzuatında yapılan değişiklikle, genç girişimci prim desteğine ilişkin yeni düzenlemeler duyuruldu.

GENÇ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ KALKIYOR MU?

TÜRMOB'da yer alan duyuruya göre, genç girişimcilere yönelik prim desteği, 19 Aralık 2025 tarihli ve 33112 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7566 sayılı Kanun ile sona erdirildi. Yapılan düzenlemeyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81. maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi, 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırıldı. Bu kapsamda, genç girişimcilere sağlanan Bağkur prim desteği de aynı tarihte sona erecek.

Söz konusu destek, Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20. maddesi kapsamında kazanç istisnasından yararlanan ve mükellefiyet başlangıcında 18 yaşını doldurmuş, 29 yaşını doldurmamış genç girişimcileri kapsıyordu. 1 Haziran 2018’den itibaren ilk kez Bağkur’lu olan bu kişiler için asgari ücret üzerinden hesaplanan primlerin tamamı 1 yıl boyunca Hazine tarafından karşılanıyordu.

Yapılan son düzenlemeyle birlikte ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek ya da basit usulde gelir vergisi mükellefi olan genç girişimciler için bu destek uygulaması son bulacak. 31 Aralık 2025’ten sonra ilk kez Bağkur kapsamına girecek genç girişimciler, primlerini artık kendi imkanlarıyla ödemek zorunda kalacak.

GENÇ GİRİŞİMCİ PRİM DESTEĞİ KİMLERİ KAPSIYORDU?

Destek, 18-29 yaş arası, ilk defa Bağkur’lu olan ve gelir vergisi mükellefi genç girişimcileri kapsıyordu. Serbest meslek erbapları ve şahıs şirketi ortakları da bu haktan yararlanabiliyordu.

