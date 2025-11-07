22 yılın en kötü verisi geldi! Altında 2 haftalık düşüş serisi bitiyor

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altın fiyatları iki haftalık düşüş serisinin ardından bu haftayı yatay eğilimle kapatmaya hazırlanıyor. Küresel piyasalarda geçen hafta 4002 dolardan kapanış yapan ons altın, bu haftanın son işlem gününe (TSİ 06:00 itibarıyla) 3.995 dolara yakın seviyelerden başlangıç yapıyor.

Hafta içinde en düşük 3.928 doları test eden ons fiyatında, gelen tepki alımlarıyla birlikte kayıplar büyük ölçüde geri alındı. Ons fiyatı bugün ilk işlemlerde 4.000 doların üzerini de test etti.

7 KASIM 2025 GRAM ALTIN

İç piyasada işlem gören 7 Kasım 2025 gram altın fiyatı 5.420 TL’den güne başlıyor. Gram fiyatında günlük prim %0,75 olarak öne çıkarken; Kapalıçarşı’daki kuyumcularda sabah saatlerinde fiziki gram satış fiyatı 5.630 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 9.185 TL’den gerçekleşiyor.

Haftalık bazda bakıldığında, geçen cuma 5.413 TL’den kapanış yapan gram fiyatında, önceki 2 haftada yaşanan düşüş serisi bu hafta bitiyor.

ALTINDA BEKLENTİLER

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşında tansiyonun düşmesi ve FED yetkililerinin gelecekteki faiz indirimleri için temkinli açıklamaları, altın fiyatlarında kâr satışlarına sebep olmuştu. Bu hafta başında Çin’in, fiziki altın piyasasındaki vergi teşvikini kaldırması da talepte düşüş beklentilerini yükselterek altın fiyatlarını baskılamıştı.

Ancak dün ABD’de istihdam piyasası hakkında açıklanan bir rapor, altın fiyatlarının da yükselmesini destekledi.

2003’TEN SONRA EN KÖTÜ EKİM!

İşgücü alanında danışmanlık hizmeti veren Challenger Gray & Christmas’ın ekim ayı raporunda yer alan bilgilere göre, ABD’li şirketler geçen ay 153 bin 74 kişiyi işten çıkardı. Geçen yılın aynı ayında göre bu rakam, %175 gibi oldukça yüksek bir artışa işaret etti. Aynı zamanda işten çıkarmalar, 2003 yılından bu yana en yüksek ekim ayı rakamı olarak da öne çıktı.

2025 Ocak-Ekim döneminde ise ABD'li işverenler 1,1 milyon kişiyi işten çıkardı. Geçen yılın 10 aylık dönemine göre tenkisatta %65’lik artış dikkat çekti.

FED BEKLENTİLERİ YÜKSELİYOR

İstihdam piyasasından gelen bu zayıf sinyaller, FED’in “aralık ayında faiz indirimlerine devam edeceği” yönündeki beklentileri de destekleyerek, ons altın fiyatını yeniden 4.000 dolar sınırına taşıdı.

ABD hükümetinin kapalı kalmaya devam etmesi de piyasalarda güvenli liman talebini canlı tutuyor. Analistler, ons fiyatının 4 bin doların üzerine yerleşmesi halinde daha pozitif fiyatlamaların söz konusu olabileceğini aktarıyor.