Bursa'nın Gemlik ilçesi hastane yolu üzerinde seyir halinde olan bir minibüsün karıştığı feci kaza, çevredeki vatandaşların yüreğini ağzına getirdi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bir anda yoldan çıkan araç, çevre yolunun hemen yanındaki dere yatağına savrularak durabildi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıyan o dehşet anlarının ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dereye uçan araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, şans eseri hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ekipler, kazanın tam olarak neden kaynaklandığını belirlemek için geniş çaplı inceleme başlattı.

