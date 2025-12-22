Sosyetenin bilindik isimlerinden 32 yaşındaki Leyla Mizrahi'nin uykusunda ölmesi büyük yankı uyandırmıştı. 6 aylık bebeği olduğu öğrenilen Mizrahi'nin ölüm sebebi de belli oldu. İşte detaylar.

Sosyete genç bir insanın ölüm acısıyla sarsıldı. İzmir'in tanınmış isimlerinden Cemal Özgörkey’in yeğeni, Özlem Adalı’nın kızı olan Leyla Mizrahi önceki gün yatağında ölü bulundu.

6 AY ÖNCE ANNE OLMUŞ

Yaklaşık altı ay önce anne olan ve sağlıklı bir bebek dünyaya getiren 32 yaşındaki Leyla Mizrahi’nin ölüm ilanında şu ifadelere yer verildi:

"Zamansız ve erken kaybımız Leyla Mizrahi’yi kaybetmenin çok derin üzüntüsü içindeyiz. Her daim sevgi ve özlemle kalbimizde yaşatacağımız Leyla’mızın mekanı cennet, ruhu şad olsun"

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

Mizrahi'nin ölüm nedeni ise ortaya çıktı. İncelemelerde genç kadının kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanan Mizrahi, 2022 yılında Ralfi Mizrahi ile Rahmi Koç Müzesi'nde yapılan görkemli bir düğünle evlenmişti.

