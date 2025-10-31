Merkez Bankası Papara’nın faaliyet iznini iptal etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para A.Ş.’nin faaliyet iznini iptal etti.

Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, Papara’ya 21 Nisan 2016 tarihinde verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyet yürütme izni, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararına dayanarak geri çekildi.

Kararda, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca iptal kararının alındığı belirtildi.

İDDİANAME

Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis trafiğini kolaylaştırdığı iddiasıyla yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın da aralarında bulunduğu 25 kişi hakkında 13 yıldan 28 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası talebiyle iddianame düzenlemişti.

Merkez Bankası denetim raporuna göre, 2021-2023 arasında Papara üzerinden yasa dışı bahis nedeniyle 21 bin 88 e-para hesabı kapatıldı. Bu rakamın, sektörde kapatılan hesapların yüzde 94,4’üne denk geldiği açıklanmıştı.

Aynı dönemde yasa dışı bahis sitelerinde 26 bin 12 hesabın kullanıldığı, bu hesaplar üzerinden yaklaşık 12 milyar liralık işlem yapıldığı tespit edilmişti.