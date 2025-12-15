Efes Antik Kenti'nde yapılan kazılarda keşfedilen ‘mermer küvet’ heyecanlandırdı. Romalı zenginlerin evlerinde kullandıkları belirtilen küvetin, M.S. 1. yüzyıla ait olduğu, zaman içinde çeşme yalağı olarak kullanıldığı tespit edildi. İşte bir dönemin meşhur mermer küvetleri…

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Geleceğe Miras Sonsuz Efes" projesi kapsamında yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları devam ederken İzmir'de Efes Antik Kenti'nde karşılaşılan manzara şoke etti.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde de yer alan kentteki kazılarda Romalı zengin ailelerinin yaşadığı “Yamaç Evlere” ait olduğu değerlendirilen mermer küvet keşfedildi. 146 x 73 santimetre uzunluğa ve 60 santimetre yüksekliğe sahip küvetin "Greco Scritto’dan imal edildiği düşünülüyor.

Stadyum Caddesi'ndeki çalışmaların dikkat çekici sonuçlar verdiğini söyleyen Proje Koordinatörü Prof. Dr. Serdar Aybek, mermer küvetin M.S. 1. yüzyıla tarihlendiğini belirtti.

146 x 73 santimetre ve 60 santimetre yüksekliğde

“M.S. 1. YÜZYILDA KULLANILMIŞ OLMALI”

Antik dönemde hamam ve yıkanma kültürünün önemine dikkat çeken Aybek şöyle konuştu:

Yaklaşık 70 bin metrekare bir alana sahip, Roma dünyasının en büyük yapılarından biri ama bunlar kamusal yapılar ve kalabalık kitlelere hizmet veriyorlar. Bunun dışında ev kullanımına yönelik küçük küvetler de var. Bu küvet onlardan biri. Sıra dışı bir buluntu çünkü her zaman rastlayabileceğimiz bir eser değil. Yamaç Evler'e ait olduğunu değerlendiriyoruz. M.S. 1. yüzyılda kullanılmış olmalı. Biz bunu tiyatro çalışmaları sırasında tespit ettik.

Keşifte bir de erkek heykeli bulundu

“AYAK KISIMLARINDAKİ ASLAN PENÇELERİ”

Zengin ailelerin banyo küvetinin özellikleri hakkında da bilgi veren Aybek, “İnce işçiliği, özellikle ayak kısımlarındaki aslan pençeleri, 'kimatyon' denilen yumurta sırası bezemeleri, silmeleri ve özel desenli yerel taş cinsi bu küvetin özel hatta gelir seviyesi yüksek bir ailenin evinden getirilmiş olabileceğini gösteriyor” dedi.

KÜVETİ ÇEŞME YALAĞI YAPMIŞLAR

Küvetin sonraki zamanlarda bir çeşme yalağı olarak kullanıldığını söyleyen Aybek, “Kırıkların kesiklerin bulunmaması gerekirken küvetin formu değiştirildiği, üstten suyun girişi ve alttan çıkışı için iki delik açıldığını görüyoruz” diyerek durumu özetledi.

Zenginlerin küveti çeşme yalağı olmuş

“ŞU ANDA MÜZEDE”

Aynı zamanda alanda farklı parçalardan yontulmuş bir erkek heykeli bulduklarını da söyleyen Aybek şöyle konuştu:

Heykel, kolu, başı ve ayakları sonradan eklenmek üzere yapılmış. Heykel yüzükoyun, ters çevrilerek bir yol kaplama taşı olarak kullanılmış şekilde tespit edildi. Hiç beklemediğimiz bir buluntuydu. Ekip arkadaşlarımız, yol kotunu düzeltmek üzere eseri kaldırdıklarında altında bu güzel sürprizle karşılaştılar. Bu da Efes Müzesi'nin harikulade koleksiyonuna bir değer katacak eser olarak şu anda müzede yerini aldı.

Proje Koordinatörü Prof. Dr. Serdar Aybek

