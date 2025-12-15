Avustralya’nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentinde bir Müslüman mezarlığı doğrudan hedef alındı. Narellan banliyösünde bulunan mezarlığın girişine çok sayıda domuz kafası bırakıldı.

Avustralya’nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentinde bir Müslüman mezarlığına yönelik çirkin saldırı gerçekleştirildi. Kente bağlı Narellan banliyösündeki mezarlığın girişine birden fazla domuz kafası bırakıldı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Yerel polis birimleri, mezarlık girişinde hayvan kalıntıları bulunduğuna dair ihbarın ardından bölgeye ekip sevk etti.

Yapılan incelemede çok sayıda domuz kafası tespit edildi. Kalıntılar güvenlik önlemleri altında toplanarak imha edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Sydney saldırısından sonra Avustralya’da Müslüman mezarlığına çirkin saldırı!

BONDİ PLAJI’NDA SALDIRI MEYDANA GELMİŞTİ

Bondi Plajı’nda düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı. Polis, saldırıyı gerçekleştirenlerin baba ve oğul olduğunu duyurdu. Şüphelilerden biri olay yerinde öldü, diğeri yaralı halde gözaltına alındı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, saldırının Yahudi Avustralyalıları hedef aldığını söyledi. Ülkedeki Müslüman toplum temsilcileri ise hem silahlı saldırıyı hem de mezarlığa yönelik eylemi sert sözlerle kınadı, mağdurlarla dayanışma mesajı verdi.

DÜNYA MÜSLÜMAN ESNAFI KAHRAMAN İLAN ETTİ

Bondi Plajı’ndaki saldırı sırasında şüphelilerden birinin elindeki silahı alarak müdahale eden Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında geniş yer buldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası