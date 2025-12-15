Avustralya’nın Sidney kentindeki Bondi Plajı’nda 15 kişinin öldüğü terör saldırısına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Saldırganların DEAŞ ile bağlantısı ve İran iddiaları aynı dosyada yer aldı. Avustralya istihbaratı saldırganı yıllar önce izlemiş Avustralya kamu yayıncısı ABC News, Bondi Plajı’ndaki silahlı saldırının faillerinden biri olan Naveed Akram’ın 2019 yılında Avustralya iç istihbarat teşkilatı ASIO tarafından izlendiğini yazdı. Haberde, Akram’ın Sidney merkezli yerel bir DEAŞ hücresiyle bağlantıları nedeniyle takibe alındığı bilgisi yer aldı. ASIO’nun, Naveed Akram’ı yaklaşık altı ay boyunca incelediği, bu süreçte doğrudan bir tehdit değerlendirmesi yapılmadığı aktarıldı.

BABA VE OĞUL DETAYI: SALDIRIYI BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRDİLER Polis, Bondi Plajı’ndaki saldırıyı gerçekleştiren iki kişinin baba ve oğul olduğunu açıkladı. 24 yaşındaki Naveed Akram polis gözetiminde hastanede tutulurken, 50 yaşındaki Sajid Akram olay günü polisle yaşanan çatışma sonrası hayatını kaybetti. Saldırı, Yahudi bayramı kapsamında düzenlenen “Chanukah by the Sea” etkinliği sırasında gerçekleşti. Açılan ateş sonucu 15 kişi öldü.

TERÖRLE MÜCADELE EKİPLERİ DEAŞ BAĞLANTISINA ODAKLANDI ABC News’in aktardığı bilgilere göre, saldırıyı inceleyen Ortak Terörle Mücadele Ekibi, Naveed Akram ve babasının saldırıdan önce DEAŞ’a bağlılık yemini ettiklerine inanıyor. Saldırganlara ait araçta iki DEAŞ bayrağı bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Olay yerinden yayılan görüntülerde, aracın kaputunda bayrağın net şekilde görüldüğü kaydedildi.



İSRAİL İSTİHBARATINDAN İRAN İDDİASI İsrail istihbarat kaynakları ise saldırıya ilişkin farklı bir hattı gündeme taşıdı. Tel Aviv merkezli değerlendirmelerde, Bondi Plajı saldırısında İran’ın bir numaralı şüpheli olarak ele alındığı öne sürüldü. İsrailli yetkililer, saldırının Hizbullah, Hamas ve Pakistan merkezli Lashkar-e-Taiba gibi yapılarla temaslı olabileceğini ileri sürdü. Bazı istihbarat raporlarında, operasyonun Hizbullah’ın dış operasyonlardan sorumlu Birim 910 ile benzerlik taşıdığı ifade edildi.

DEAŞ MI, İRAN MI TARTIŞMASI BÜYÜYOR Avustralya makamları soruşturmayı sürdürürken, saldırının doğrudan DEAŞ bağlantılı mı yoksa İran destekli daha geniş bir ağın parçası mı olduğu henüz netleşmedi. Polis, saldırıya doğrudan karışan başka bir kişi aranmadığını duyurdu. Sidney genelinde ibadethaneler çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Operasyon kapsamında yüzlerce polis sahaya konuşlandırıldı.

