Dünya bu kış benzeri görülmemiş bir grip dalgası yaşanırken, uzmanlar mutasyona uğrayan gribin(influenza A H3N2) arkasına gizlenebilen ve zatürre (pnömoni), sepsis veya kalp yetmezliği gibi hayatı tehdit eden bir durumun işareti olabilecek 6 kritik semptom konusunda halkı uyardı. Araştırmacılar, artan vaka sayısı nedeniyle insanların belirtileri hafife alma eğiliminde olduğu için, bu semptomların dikkatle izlenerek tıbbi yardım alınması gerektiğini vurguladı.

Bu yılın başlarında ortaya çıkan ve 7 mutasyon geliştiren yeni bir "influenza A H3N2" virüsü varyantı küresel olarak endişeye neden oldu. "Subclade K" adı da verilen bu mutasyonlu H3N2 varyantı hızla yayıldı ve Türkiye de dahil olmak üzere Kuzey Yarımküre'deki birçok ülkede şimdiden baskın hale geldi. İngiliz uzmanlar, ülkede hızla yayılan ve hastaneleri dolduran mutasyonlu grip salgını sırasında, pek çok kişinin yaşadığı semptomları basit bir grip sanarak daha ciddi, hatta ölümcül bir sağlık sorununu gözden kaçırabileceği uyarısında bulundu. İngiltere Sağlık Enstitüsü, bu kış "benzeri görülmemiş bir grip dalgasına hazırlandığını" açıklarken, hastanelerdeki yatakların büyük bir kısmının grip hastaları tarafından işgal edildiği belirtildi.

The Independent Pharmacy Kıdemli Klinik Danışmanı ve GP Dr. Donald Grant, grip vakalarındaki bu artışın insanları semptomların ciddiyeti konusunda rehavete sürükleyebileceğini söyledi. Dr. Grant, "Bu kadar çok örtüşen semptom varken, özellikle vaka sayısı hızla artmaya devam ederken, gribi daha ciddi bir hastalıktan ayıraramamak kolaydır" dedi.

Uzmanlar, mutasyona uğrayan grip virüsünün daha tehlikeli bir hale geldiğine vurgu yaparak ciddi sonuçları olabilecek 6 kritik semptomu şöyle sıraladı:

1. NEFES DARLIĞI VEYA GÖĞÜS AĞRISI Dr. Grant'a göre, bu semptomlar asla göz ardı edilmemeli. Grip semptomlarına eşlik eden nefes darlığı veya göğüs ağrısı, zatürre (pnömoni) gibi çok daha ciddi bir durumun geliştiğinin önemli bir işareti olabilir. Zatürre, akciğer keseciklerinin sıvı veya irinle dolmasına neden olan, yaşamı tehdit eden bir akciğer enfeksiyonudur. Ayrıca, grip vücutta strese neden olarak; tansiyonu, kalp atış hızını ve kalp fonksiyonunu etkileyebilir. Özellikle yaşlılarda kalp krizi riskini artırdığına dair kanıtlar bulunuyor.

2. BEŞ GÜNDEN UZUN SÜREN YÜKSEK ATEŞ NHS, gribin aniden başlayan ve genellikle 3-4 gün süren yüksek ateşle kendini gösterdiğini belirtiyor. Ancak Dr. Grant, ateşin beş günden daha uzun sürmesi veya kötüleşmesi durumunda tıbbi yardım almanın şart olduğunu söylüyor. Normal bir grip ateşi yaklaşık üç gün sonra zirve yapıyor. Ancak, dört ile beş günden uzun süren veya kötüleşen yüksek ateş, zatürre veya sepsis adı verilen hayati tehlike taşıyan bir tepkiyi tetikleyebilecek ikincil bakteriyel enfeksiyonun işareti olabilir.

3. KUSMA VE İSHAL NEDENİYLE SIVI KAYBI Terleme, kusma ve ishal hızla sıvı ve elektrolit kaybına yol açabilir. Dr. Grant, "En şiddetli gripler bile normalde uzun süre sıvı almanızı engellemez" dedi. Uzun süreli kusma veya ishal nedeniyle susuz (dehidrasyon) kalıyorsanız, bu durum daha ciddi bir gastrointestinal hastalığın işareti olabilir. Şiddetli vakalarda, organ hasarına, özellikle de böbrek hasarına ve ölüme yol açabilen elektrolit dengesizliklerine neden olabilir.

4. KAFA KARIŞIKLIĞI VE DİĞER BİLİŞSEL ZORLUKLAR Hasta olduğumuzda kendimizi iyi hissetmememiz doğaldır, ancak aniden kafa karışıklığı, konsantrasyon güçlüğü veya aşırı uyuşukluk gibi bilişsel sorunlar endişe verici olabilir. Dr. Grant, "Grip yorgunluğa neden olabilir, ancak kafa karışıklığına, konsantrasyon güçlüğüne veya aşırı uyuşukluğa neden olmamalıdır" dedi. Bu belirtiler, genellikle düşük oksijen seviyesi, şiddetli dehidrasyon veya sepsis gibi acil tıbbi müdahale gerektiren büyük sağlık sorunlarının işaretidir.

5. SEMPTOMLARIN İYİLEŞİP ANİDEN KÖTÜLEŞMESİ Kendinizi daha iyi hissetmeye başladıktan sonra aniden tekrar kötüleşmeniz, durumun başka bir şeye dönüştüğüne dair bir işaret olabilir. Dr. Grant, grip semptomlarının birkaç gün içinde kademeli olarak iyileşmesi gerektiğini, ancak ani bir kötüleşmenin bronşit gibi bakteriyel bir enfeksiyonu işaret edebileceğini belirterek, "Bu geri tepme etkisi tıbbi değerlendirme gerektiren komplikasyonları gösterir" dedi.

6. ŞİDDETLİ VEYA ALIŞILMADIK KAS AĞRISI Gripten kaynaklanan ağrılı vücut ağrıları yaygındır, ancak Dr. Grant'a göre aşırıya kaçan veya günlük aktiviteleri gerçekleştirmeyi zorlaştıran kas ağrısı daha ciddi bir enfeksiyonu işaret edebilir. Nadir vakalarda bu durum, kas dokusunun hızla parçalandığı bir durum olan rabdomiyoliz (rhabdomyolysis) belirtisi olabilir. Rabdomiyoliz, kana zararlı maddeler salarak böbrek ve kalbe zarar verebilen, acil tedavi gerektiren tıbbi bir duruma deniliyor.

