Artvin’de üzerine dev kayaların düştüğü minibüsten sağ kurtulan şoför, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Büyük bir korku yaşadıklarını söyleyen şoför “Sanki dinamit atılmış gibi her yerden aracın içine taş yağıyordu” dedi.

Artvin-Borçka kara yolunda dün sabah saatlerinde korku dolu bir olay yaşanmıştı. Yamaçtan kopan kayalar seyir halindeki bir minibüsün üzerine düşmüş, minibüs içindeki 3 kişi ise kıl payı ölümden dönmüştü. Kayaların tavanını parçaladığı minibüs ise kullanılamaz hale gelmişti.

Minibüs sürücüsü Ramazan Akyürek, yaşadıkları dehşet anlarını anlattı.

“BURNUMUZ BİLE KANAMADI”

Büyük bir tehlike atlatmalarına rağmen yara almadan kurtulduklarını söyleyen Akyürek, şöyle konuştu:

Aracımda 4 yolcu vardı. İkisi yan koltukta, ikisi arka koltukta oturuyordu. Şans eseri kurtulduk. İki kaya aracın tavanından içeri girdi. Biri önden vurup sekti, biri cama çarptı, bir diğeri ise otomatik kapıya isabet etti. Kayalar durduktan sonra araç içinde kaldık. Kendi imkânlarımızla indik. İndikten sonra birbirimizi kontrol ettik, kimseye bir şey olmadığını görünce şükrettik. Burnumuz bile kanamadı.

“DİNAMİT PATLAMIŞ GİBİYDİ”

Olay sonrasında vücutlarında bir titreme olduğunu vurgulayan Akyürek “Sanki dağın içinde dinamit patlamış gibiydi. Yukarıdan kayaların geldiğini sonradan fark ettik. Daha önce kazalar yaşadım ama böyle bir olayı ilk kez gördüm” dedi.

20 yıldır bu yollarda yolcu taşıdığını belirten şoför, minibüse yaklaşık 5 kaya parçasının isabet ettiğini söyledi.

