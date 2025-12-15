Fransa Ligue 1 ve UEFA Avrupa Ligi'nde son haftalarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken milli kaleci Berke Özer için İtalyan devi Milan'ın devrede olduğu ileri sürüldü.

Fransa Ligue 1 ekibi Lille'deki performansıyla adından söz ettiren 25 yaşındaki file bekçisi Berke Özer, İtalya Serie A devi Milan'ın radarına girdi.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Fenerbahçe 2 kez kırmızı kart bekledi: Hakemin kararı olay oldu

BERKE ÖZER GÜNDEMDE

La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre; Milan, kaptan Mike Maignan'ın sözleşmesini uzatmayı başaramazsa Berke Özer'i transfer etmek için çaba gösterecek.

ROBIN RISSER YEDEKTE

Milan, Berke Özer'in yanı sıra Lens'in 21 yaşındaki kalecisi Robin Risser'i takip ediyor. Maignan muhtemel ayrılığı sonrası tecrübeli ve yüksek potansiyelli kalecisi isteyen İtalyan devi için Berke Özer öne çıkıyor. Milli futbolcunun penaltılardaki başarısı da transferin ihtimalini güçlendiriyor.

FENERBAHÇE YÜZDE 20 PAY ALACAK

Fransız ekibine 4.5 milyon avroya transfer olan Berke Özer, Milan'a transfer olması durumunda Fenerbahçe satıştan yüzde 20 pay alacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası