iPhone’unuzu kaybetmek stresli ve sarsıcı bir deneyim olabilir; ancak geri alma şansınızı önemli ölçüde artırabilecek yerleşik bir özellik bulunuyor. iOS ile birlikte gelen çok yönlü bir araç olan "Kestirmeler" uygulamasını kullanarak, belirli bir kısa mesajla tetiklenen özel bir otomasyon oluşturabilirsiniz.



Şunu hayal edin: Bir kafede kahvenizi yudumluyorsunuz, iPhone’unuz masanın üzerinde duruyor ve bir anda yok oluyor. Peki hırsızın haberi bile olmadan telefonunuz kendini savunmaya başlamış olsaydı? Apple’ın "Kestirmeler" uygulamasını gizli bir savunma katmanı olarak kullanmanın fikri de tam olarak buna dayanıyor.

"Kestirmeler" uygulamasıyla oluşturulan özel bir otomasyon, iPhone çalındığında ya da kaybolduğunda cihazı alan kişinin fotoğrafını çekip konumunu otomatik olarak gönderiyor. Bu otomasyon, manuel bir işlem gerektirmeden cihazınızı bulmaya yardımcı olacak ve kritik bilgileri toplayacak bir dizi eylemi otomatik olarak gerçekleştirir.

İPHONE KESTİRMELER UYGULAMASI NASIL KULLANILIR? iPhone’da hırsızlık veya kaybolma durumlarında devreye girecek bir otomasyon oluşturmak için "Kestirmeler" uygulaması kullanılabiliyor. Bunun için uygulamaya girip Otomasyon sekmesinden sağ üstteki “+” simgesiyle kişisel otomasyon oluşturulması gerekiyor.

Otomasyon türü olarak Mesaj seçiliyor ve "Kayıp" veya "Çalıntı" gibi bir anahtar kelime belirleniyor. Bu kelime telefonunuza mesaj olarak gönderildiğinde kestirme otomatik olarak çalışıyor.

KESTİRMELER İLE YAPABİLECEĞİNİZ İŞLEMLER Otomasyon tetiklendiğinde, iPhone’unuzun geri bulunmasına yardımcı olmak için birden fazla eylemi aynı anda gerçekleştirebilir. Bunlar şunları içerir: Düşük Güç Modunu Açma: Pil tüketimini azaltır ve cihazın daha uzun süre açık kalmasını sağlar. Fotoğraf Çekme: Ön kamerayı kullanarak gizlice bir görüntü alır; telefonu tutan kişiyi ya da çevreyi tespit etmeye yardımcı olabilir.



Fotoğrafı Gönderme: Çekilen görüntüyü otomatik olarak güvendiğiniz bir kişiye gönderir ve görsel ipuçları sağlar. Konum Bilgisini Alma: GPS kullanarak iPhone’un tam konumunu belirler.

"ÇALIŞMADAN ÖNCE SOR" SEÇENEĞİNE DİKKAT Kestirmenin arka planda sorunsuz çalışabilmesi için "Çalışmadan önce sor" ve bildirim seçeneklerinin kapatılması gerekiyor. Ayarlar tamamlandıktan sonra, belirlenen anahtar kelime herhangi bir telefondan mesaj olarak gönderildiğinde otomasyon devreye giriyor. Bu yöntem sayesinde, iPhone kaybolsa veya çalınsa bile hem cihazın konumuna ulaşmak hem de telefonu alan kişinin görüntüsünü elde etmek mümkün oluyor.

