Her yıl 7 milyar dolar kaybediyorlar! Kıtanın neredeyse yarısı yurt dışına gidiyor

Afrika kıtasının her yıl 5 ila 7 milyar doları sağlık turizminde kaybettiği bildirildi. Ekiti Eyalet Üniversitesi Rektörü Dr. Tunji Olowolafe, Nijerya Tabipler Birliğinin başkent Abuja'da düzenlediği Sağlık ve Tıp Fuarı'nın açılışında konuştu. Olowolafe, Afrika'nın her yıl milyarlarca dolar kaybettiği sağlık turizmini tersine çevirmek için bilgi üretimi, araştırma ve tıp eğitimine yönelik bilinçli yatırımlar yapılması gerektiğini belirtti. Eğitim odaklı bir sağlık dönüşümünün önemine dikkat çeken Olowolafe, "Nitelikli tıp fakülteleri ve modern eğitim yöntemlerine yatırım, doktorlarımızı küresel ölçekte rekabetçi kılarken yerel ihtiyaçlara da cevap verebilir" dedi.

KITA EKONOMİSİNDE CİDDİ KAYIP

Olowolafe, beyin göçünün Afrika'nın sağlık sistemini zayıflattığını ancak Nijerya'da tıp eğitiminin kaliteli olduğunu kaydederek, üniversiteler, meslek birlikleri ve özel sektör arasında işbirliğinin artırılması çağrısında bulundu.

Nijerya Sağlıktan Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Iziaq Salako ise ülkesinin yıllık bütçesinin yaklaşık yüzde 30'una denk gelen bir miktarın sağlık turizmine harcandığını belirterek, bunun ciddi bir ekonomik kayıp olduğunu ifade etti.

Salako, kanser, ortopedi, böbrek ve kalp hastalıklarının tıbbi seyahatlerin başlıca nedenleri olduğunu, Nijeryalıların yüzde 40’ının kanser tedavisi için yurt dışına gittiğini söyledi.

HER YIL 10 BİNLER YURT DIŞINA GİDİYOR

Afrika kıtasında sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle birçok kişi tedavi ve ameliyat için farklı ülkelere gitmeyi tercih ediyor.

Her yıl 10 binlerce Afrikalı, daha gelişmiş sağlık hizmetlerinden faydalanabilmek adına başta Avrupa olmak üzere kıta dışındaki ülkelerin yolunu tutuyor.

Afrikalıların sağlık giderleri için yurt dışında harcadığı toplam bedel ülkeden ülkeye değişirken, bu durum özellikle sağlık altyapısının yetersiz olduğu ülkelerde ekonomiyi olumsuz etkiliyor.