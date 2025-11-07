Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Milli İstihbarat Akademisi'nden Somali raporu: Türkiye'nin enerji planı Afrika'da devreye girdi

Milli İstihbarat Akademisi’nden Somali raporu: Türkiye’nin enerji planı Afrika’da devreye girdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Milli İstihbarat Akademisi’nden Somali raporu: Türkiye’nin enerji planı Afrika’da devreye girdi
Dünya Haberleri

Türkiye Somali’de enerji denklemine yön veriyor. Milli İstihbarat Akademisi (MİA), “Türkiye-Somali İlişkileri: Çok Boyutlu Bir Ortaklık Modeli” başlıklı raporunda, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın geldiği noktayı analiz etti.

Milli İstihbarat Akademisi (MİA), Türkiye ile Somali arasındaki stratejik ortaklığın son 15 yılda kazandığı derinliği ele alan "Türkiye-Somali İlişkileri: Çok Boyutlu Bir Ortaklık Modeli" başlıklı raporu yayımladı.

15 YILLIK STRATEJİK ORTAKLIK

111 sayfadan oluşan raporda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2011’de Mogadişu’ya gerçekleştirdiği ziyaretin Türkiye-Somali ilişkilerinde dönüm noktası oluşturduğuna değinildi.  O tarihten bu yana ilişkiler, insani yardım ekseninden çıkıp güvenlik, ekonomi, enerji ve altyapı alanlarında çok katmanlı bir stratejik ortaklığa dönüştü.

MİA raporuna göre Türkiye, Somali’de kriz dönemlerinde sahaya inen bir aktör değil, kalıcı kurumsal varlık inşa eden bir güç haline geldi.Milli İstihbarat Akademisi’nden Somali raporu: Türkiye’nin enerji planı Afrika’da devreye girdi - 1. Resim

 

ASKERİ VE GÜVENLİK İŞ BİRLİĞİ

TÜRKSOM Askeri Eğitim Üssü’nde binlerce Somali askerine eğitim verilerek yerel güvenlik kapasitesi artırıldı. Türkiye’nin askeri danışmanlık, istihbarat paylaşımı ve donanım desteği, Somali’nin egemenlik kapasitesini güçlendirdi.

2024’te imzalanan Çerçeve Anlaşma kapsamında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Somali açıklarında üç blokta petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerine başladı.

Milli İstihbarat Akademisi’nden Somali raporu: Türkiye’nin enerji planı Afrika’da devreye girdi - 2. Resim

MAVİ EKONOMİ VE ENERJİ ALANINDA ORTAKLIK

Somali’nin enerji arz güvenliğini destekleyen güneş-dizel hibrit sistemli mikro şebeke projeleri, Türk mühendisliğinin teknik katkısıyla geliştirildi. 2018’deki Mutabakat Zaptı (MoU) çerçevesinde Türk balıkçı teknelerine Somali sularında yasal avlanma hakkı tanındı ve "mavi ekonomi" ekseninde yeni bir stratejik iş birliği alanı doğdu.

TÜRK KURUMLARI SAHADA

TİKA, AFAD, Türk Kızılay, YTB, Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Maarif Vakfı gibi kurumların koordineli çalışmalarıyla sağlık, eğitim, ulaştırma ve gıda alanlarında somut kalkınma desteği sağlandı. Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aden Abdulle Havalimanı ve Somali Parlamentosu gibi altyapı projeleri, Türkiye’yi bölgedeki en görünür kalkınma ortağı konumuna taşıdı.

Milli İstihbarat Akademisi’nden Somali raporu: Türkiye’nin enerji planı Afrika’da devreye girdi - 3. Resim

DİPLOMATİK ÇÖZÜMDE "ANKARA SÜRECİ"

Etiyopya ile Somaliland arasında 1 Ocak 2024’te imzalanan Mutabakat Muhtırası sonrasında yaşanan kriz, Türkiye’nin arabuluculuğunda başlatılan "Ankara Süreci" sayesinde diplomatik zeminde çözüldü. Türkiye’nin profesyonel ve dengeli diplomasi anlayışı, Doğu Afrika’da istikrarın yeniden tesis edilmesine katkı sağladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

SARSILMAZ, 'Bir ordu için yeter' sözünü global arenaya taşıyor
