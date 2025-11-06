Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türk havacılığı Avrupa’ya açılıyor! Gençler kıtanın kalbinde eğitim

Kaynak: Anadolu Ajansı
TUSAŞ tarafından yürütülen Erasmus+ projesiyle birlikte meslek lisesi öğrencileri Avrupa’nın kalbinde eğitim görüyor. Böylece gençler, uçak bakım, kalite kontrol, üretim planlama ve mühendislik süreçlerinde uluslararası iş kültürünü yakından tecrübe ediyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından yürütülen Erasmus Plus (Erasmus+) projesi kapsamında, TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Bakım Teknolojisi Bölümü öğrencileri Almanya’da staj yapıyor.

Almanya’nın Stade kentinde bulunan TAI Hamburg firmasında 30 Kasım’a kadar sürecek staj programında öğrenciler, iki grup halinde uygulamalı eğitim alıyor.

Program, gençlerin hem teknik hem de kişisel gelişimlerini destekleyerek uluslararası mesleki tecrübe kazanmalarına ve Türkiye’yi Almanya’da temsil etmelerine imkan tanıyor.

TEORİK BİLGİLERİ AVRUPA'DA PRATİĞE DÖKÜYORLAR

Öğrenciler, uçak bakım, kalite kontrol, üretim planlama ve mühendislik süreçlerinde uluslararası iş kültürünü yakından deneyimleme fırsatı buluyor.

Bu kapsamda öğrenciler, havacılık ve uzay sanayii alanında yetkinliklerini pekiştirirken iş disiplini, ekip çalışması ve yabancı dil becerilerini de geliştiriyor.

Öğrenciler, okulda edindikleri teorik bilgileri yurt dışındaki staj programı aracılığıyla uygulamaya dökme imkanı elde ediyor.

TAI HAMBURG TÜRK'ÜN GÜCÜNÜ AVRUPA'DA TEMSİL EDİYOR

TUSAŞ yetkilileri, Erasmus+ projesiyle gençlerin havacılık ve uzay sanayii alanında uluslararası tecrübe kazanmalarının Türkiye’nin havacılık vizyonu açısından büyük önem taşıdığını belirterek, projeye katılan öğrencilerin teknik bilgi, yabancı dil ve ekip çalışması becerilerini geliştirdiğini ifade ediyor.

TUSAŞ tarafından desteklenen ve havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek amacıyla kurulan TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, uçak bakım, elektronik, kompozit teknolojileri ve üretim sistemleri alanlarında eğitim veriyor.

Havacılık yapısal parçalarının üretimi ve montajı alanında faaliyet gösteren TAI Hamburg, Türk mühendisliği gücünü Avrupa’da temsil eden stratejik bir merkez konumunda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

