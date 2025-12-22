Kanal D'nin sevilen gündüz kuşağı Gelinim Mutfakta'nın bugün yayınlanan bölümünde stüdyoda korku dolu anlar yaşandı. Haftanın ilk gününde mutfakta ter döken gelinlerden Tuğba, çekim esnasında aniden fenalaşarak herkesi korkuttu. Öte yandan "22 Aralık Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kim kazandı?" sorusu gündem oldu.

Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kim kazandı? sorusu merak edilip araştırılıyor.

22 Aralık 2025 Pazartesi günü yayınlanan bölümde yarışmacılar Hasanpaşa köftesi yaptı. Bu hafta yarışmaya görümcesiyle beraber katılan Neriman gelin, hem sözleri hem de aldığı puanlarla dikkat çekti.

22 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA'DA NELER YAŞANDI?

Emel Hanım, kardeşiyle çok yakın olduğunu, ancak evlilikten sonra kardeşiyle arasına mesafe girdiğini ve bunun nedeninin Neriman olduğunu düşündüğünü söyledi.

Kardeşine olan sevgisininde Neriman'a karşı bazı hatalar yaptığını söyleyen Emel Hanım'ın açıklamaları diğer gelin ve kayınvalidelerden tepki görmesine neden oldu.

22 ARALIK TUĞBA NEDEN FENALAŞTI, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yemek hazırlığı sırasında bir anda fenalaşan Tuğba'ya ilk müdahale stüdyodaki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Tansiyonun düştüğü ve yorgunluğa bağlı kısa sürekli bir baygınlık geçirdiği anlaşılan Tuğba, dinlendikten sonra kendine geldi.

Genel sağlık durumunun iyi olduğunu açıklanan Tuğba, yarışmaya kaldığı yerden devam etti.

22 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA'DA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

22 Aralık 2025 tarihinde Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kazanan isim oldu. Sevilay kayınvalidenin puanlama yapmasının ardından çeyrek altını yakasına takan gelin Kader'dir.

22 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Puan Veren Neriman Tuğba Kader Miyase Aslı Hünel (Sunucu) 1 3 5 3 Emel Hanım (Görümce) 4 3 5 1 Menekşe Hanım 2 2 5 1 Tülay Hanım 1 1 5 3 Sevilay Hanım 1 5 1 1 Toplam 9 14 21 9

