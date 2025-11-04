2026 ara tatiller ne zaman? İkinci ara tatil hangi tarihte başlayacak?
Okullarda ilk ders zilinin 8 Eylül 2025 Pazartesi günü çalmasıyla birlikte ara tatil tarihleri de merak ediliyor. Şimdiden tatil planı yapmak isteyen öğrenciler, veliler ve öğretmenler, "2026 ara tatiller ne zaman? İkinci ara tatil hangi tarihte başlayacak?" sorularını araştırıyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2025-2026 eğitim-öğretim yılı tatil takvimi.
Okullarda ara tatillerin hangi tarihler arasında yapılacağı gündemdeki yerini koruyor. Tatil hazırlığını şimdiden yapmak isteyen öğrenciler, veliler ve öğretmenler, "2026 ara tatiller ne zaman? İkinci ara tatil hangi tarihte başlayacak?" sorularına cevap arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı 2025-2026 eğitim-öğretim yılı tatil takvimi merak ediliyor.
İKİNCİ ARA TATİL HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?
MEB’in 2025-2026 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimi genelgesine göre, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayan birinci dönem 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yarıyıl tatili ise 16 Ocak 2026 Cuma günü başlayıp 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.
İkinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayıp 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.
Okullar, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak.
2026 ARA TATİLLER NE ZAMAN?
Millî Eğitim Bakanlığı'nın paylaştığı 2025-2026 eğitim-öğretim yılı tatil takvimi şu şekilde:
10 Kasım 2025: Birinci ara tatil başlıyor
14 Kasım 2025: Birinci ara tatil sona eriyor
16 Ocak 2026: Yarıyıl tatili başlıyor
30 Ocak 2026: Yarıyıl tatili sona eriyor
16-20 Mart 2026: İkinci dönem ara tatili uygulanacak