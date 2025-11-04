Okullarda ara tatillerin hangi tarihler arasında yapılacağı gündemdeki yerini koruyor. Tatil hazırlığını şimdiden yapmak isteyen öğrenciler, veliler ve öğretmenler, "2026 ara tatiller ne zaman? İkinci ara tatil hangi tarihte başlayacak?" sorularına cevap arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı 2025-2026 eğitim-öğretim yılı tatil takvimi merak ediliyor.

İlgili Haber MEB ortak yazılı sınavlar ne zaman yapılacak? Sınav takvimi belli oldu

İKİNCİ ARA TATİL HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

MEB’in 2025-2026 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimi genelgesine göre, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayan birinci dönem 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yarıyıl tatili ise 16 Ocak 2026 Cuma günü başlayıp 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayıp 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.

Okullar, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak.

2026 ARA TATİLLER NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığı'nın paylaştığı 2025-2026 eğitim-öğretim yılı tatil takvimi şu şekilde: