MEB süre tanıdı, yönetim 10 milyon euro bulamadı! 571 yıllık Fener Rum Okulu yeni bina arıyor

İstanbul’un Fener semtinde 1454 yılında Fatih Sultan Mehmed’in fermanıyla kurulan Özel Fener Rum Okulu, binasının dayanıklılık sorunları nedeniyle 90 gün içinde boşaltılmak zorunda kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen resmi yazıda, okulun deprem güçlendirmesi için gerekli çalışmaları yapabilmesi için belirli bir süre tanındığı bildirildi.

MALİYET 10 MİLYON EUROYU BULUYOR

Tarihi okulun mevcut binasını güçlendirecek maliyetin 10 milyon euronun üzerinde olması nedeniyle okul yönetimi, öğrencilerin eğitimine ara vermemek için yeni bir bina arayışına girdi.

BİRÇOK ÖNEMLİ İSMİ YETİŞTİRDİ

Okulun tarihi, Bizans dönemine kadar uzanıyor. İstanbul’un fethinden sonra şehirden ayrılan Bizanslı yönetici ve tüccarlar, Fatih Sultan Mehmed’in çağrısıyla 1454 yılında İstanbul’a geri dönmüş, bu dönemde Gennadios Patriği ile yapılan anlaşma çerçevesinde Fener Rum Lisesi tekrar kurulmuştu. Osmanlı döneminde önemli bir eğitim merkezi haline gelen okul, birçok yönetici, baş tercüman ve din görevlisi yetiştirdi. 1861’den itibaren ise klasik lise eğitimi vermeye başladı. Günümüzdeki binası ise 1881-1882 yıllarında, mimar Dimadis tarafından Fener sırtlarında yüksek bir tepeye inşa edildi.

1 MİLYONU AŞKIN MARSİLYA TUĞLASI KULLANILDI

Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, okulun tarihini ve durumu hakkında şunları söyledi:

"Okulumuzun kökeni 4. yüzyıla dayanıyor. Patrike bağlı bir eğitim kurumu olarak açıldı ve yıllar içinde önem kazandı. Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethetmesinin ardından Rumlar dünyaya dağılmıştı. Sultan, Rumların İstanbul’a geri dönmesini teşvik etti ve okulun yeniden açılmasını sağladı. Günümüzde okulun 150 yıllık mevcut binası, yaklaşık 3 bin metrekare kullanım alanına sahip ve 1 milyonu aşkın Marsilya tuğlası ile inşa edildi. Ancak yılların yorgunluğu nedeniyle bazı bölümleri hasar gördü. Depreme karşı riskli bulunması nedeniyle boşaltılması istendi. Restorasyon maliyeti ise 10 milyon euronun üzerinde. Küçük bir okul olarak bu bütçeyi karşılamamız mümkün değil. Ancak kapsamlı bir restorasyonla okul, eski görkemli günlerine kavuşabilir."

YÖNETİM, YENİ BİR BİNA ARIYOR

Okul yönetimi, hem tarihi mirası korumak hem de öğrencilerin eğitimine devam edebilmek için yeni bir yer bulmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.