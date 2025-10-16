Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mevsimlik işçilerin çocuklarına eğitim desteği! MEB öğrenme kayıplarını giderecek

Mevsimlik işçilerin çocuklarına eğitim desteği! MEB öğrenme kayıplarını giderecek

- Güncelleme:
Mevsimlik işçilerin çocuklarına eğitim desteği! MEB öğrenme kayıplarını giderecek
Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanlığı, mevsimlik tarım işçileri ile göçer ve yarı göçer ailelerin çocuklarının eğitimde sürekliliğini sağlamak için akademik telafi ve gelişim güçlendirme kurslarını başlattı. Toplam 72 kurs modülü, öğretmenler tarafından yüz yüze yürütülecek ve e-yaygın.meb.gov.tr üzerinden erişime açıldı.

MAHMUT ÖZAYMillî Eğitim Bakanlığı (MEB), mevsimlik tarım işçileri ile göçer ve yarı göçer ailelerin çocuklarının kesintisiz ve nitelikli eğitime erişimini sağlamak amacıyla akademik telafi kursları ve gelişim güçlendirme kursları hayata geçirdi.

Mevsimlik işçilerin çocuklarına eğitim desteği! MEB öğrenme kayıplarını giderecek - 1. Resim

DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR NELER?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademelerinde öğrenme kayıplarını gidermek ve eğitim süreçlerinde sürekliliği sağlamak hedefiyle açılacak kurslar, öğretmenler tarafından yüz yüze gerçekleştirilecek.

İl ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince yürütülecek çalışmalar kapsamında; okul öncesinde çocuğun yaş grubu ve göç ettiği zaman, ilkokul ve ortaokul kademelerinde göç alan illerde göç dönemi ve sınıf düzeyi, daimi ikamet edilen illerde ise mevcut sınıf ve bir önceki sınıf düzeyi dikkate alınacak.

Bu doğrultuda hazırlanan 72 kurs modülü, e-yaygın.meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldı.

