Mevsimlik işçilerin çocuklarına eğitim desteği! MEB öğrenme kayıplarını giderecek

MAHMUT ÖZAY - Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), mevsimlik tarım işçileri ile göçer ve yarı göçer ailelerin çocuklarının kesintisiz ve nitelikli eğitime erişimini sağlamak amacıyla akademik telafi kursları ve gelişim güçlendirme kursları hayata geçirdi.

DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR NELER?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademelerinde öğrenme kayıplarını gidermek ve eğitim süreçlerinde sürekliliği sağlamak hedefiyle açılacak kurslar, öğretmenler tarafından yüz yüze gerçekleştirilecek.

İl ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince yürütülecek çalışmalar kapsamında; okul öncesinde çocuğun yaş grubu ve göç ettiği zaman, ilkokul ve ortaokul kademelerinde göç alan illerde göç dönemi ve sınıf düzeyi, daimi ikamet edilen illerde ise mevcut sınıf ve bir önceki sınıf düzeyi dikkate alınacak.

Bu doğrultuda hazırlanan 72 kurs modülü, e-yaygın.meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldı.