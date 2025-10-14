Öğretmenlik bursu sonuç sorgulama ekranı 2025-2026! MEB Öğretmenlik bursu nedir, kaç kişiye verilecek?

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Öğretmenlik Bursu sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından seçilen öğretmenlik bölümlerine ilk beş tercihiyle yerleşen 5 bin öğrenci, burs almaya hak kazandı.

MEB ÖĞRETMENLİK BURSU SONUÇ SORGULAMA EKRANI AÇILDI

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 öğretim yılı için binlerce öğrenciye burs imkanı tanıdı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, belirlenen öğretmenlik bölümlerini ilk beş tercihi arasına yazan öğrenciler arasından seçilen 5 bin kişiye burs tahsis edildi.

Burs sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sonuç sorgulama sayfası üzerinden kimlik bilgilerini girerek sonuç ekranına erişebiliyor.

SONUÇ SORGULAMA SAYFASINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYIN!

MEB ÖĞRETMENLİK BURSU NEDİR?

MEB Öğretmenlik Bursu, öğretmenlik mesleğini seçen başarılı gençleri desteklemek amacıyla sunulan bir mali teşvik programıdır. Bu burs, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği öğretmenlik bölümlerini ilk beş tercihine yerleştirip kazanan öğrencilere yöneliktir.

Programa dâhil olan öğrenciler, belirlenen şartları sağladıkları sürece eğitimleri boyunca maddi destekten faydalanabilir.

Burs programına başvuran öğrencilerin aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor: