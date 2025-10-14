Güller ve Günahlar dizisi 2. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanıyor?

NGM tarafından hazırlanan ve İstanbul’un farklı kesimlerinden karakterlerin iç içe geçen hikayelerini işleyen Güller ve Günahlar'ın ilk bölümü beğeni topladı. İkinci bölümde cevaplanacak birçok soru bırakan 'Güller Günahlar dizisi 2. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanıyor' yayın akışında kontrol edildi.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİ 2. BÖLÜM NE ZAMAN?

Güller ve Günahlar’ın ikinci bölümü, 18 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 20.00’de Kanal D ekranlarında yayınlanacak. İlk bölümün 11 Ekim’de ekrana gelmesiyle başlayan süreç, bir haftalık aranın ardından izleyicileri yeni gelişmelerle buluşturacak.

İkinci bölüm fragmanı, Kader’in babasının kimliğiyle ilgili merakı artıran ipuçları içeriyor. Yeni bölümde özellikle Kader'in geçmişine dair sırlar ve aile içindeki çatışmalar ön planda olacak.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİ HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Güller ve Günahlar, haftalık yayın takviminde Cumartesi günleri saat 20:00’de Kanal D’de izleyiciyle buluşuyor. Yayın gününde yakından takip edilen dizi düzenli olarak Cumartesi akşamları yayınlanacak. Sezon boyunca bu düzenin devam etmesi bekleniyor.

KADER'İN BABASI KİMDİR?

Kader’in babasının kimliği, dizinin en büyük gizemlerinden biri; fragmanda Zeynep’in “Kader’in babası burada” demesi, aile içinden birini işaret etti.

Cihan ve Can karakterleri üzerinde şüpheler toplansa da gerçeğe 2. bölümde yaklaşılması bekleniyor.