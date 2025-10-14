Elazığ'da dehşet anları! Gazeteciye pompalı tüfekle ateş açtı
Elazığ'da gazeteci Mehmet Nafiz Koca, pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Mehmet Nafiz Koca'nın bulunduğu çardağa gelen saldırganın ateş ettiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırganın olay yerinden kaçtığı bildirilirken Nafiz Koca, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Elazığ'da Günışığı Gazetesi imtiyaz sahibi gazeteci Mehmet Nafiz Koca'ya düzenlenen pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Saldırı anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde çardağa gelen şahsın pompalı tüfekle ateş ettiği anlar yer alırken Koca'nın da bacağından yaralanıp yere yığıldığı görülüyor.
OLAY YERİNDEN KAÇTILAR
Rızaiye Mahallesi Asya Sokak'ta bulunan Günışığı Gazetesi önünde, çardakta meydana gelen olayda Günışığı Gazetesi imtiyaz sahibi Kent Konseyi ile Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı Gazeteci Mehmet Nafiz Koca, çardakta oturduğu sırada R.A. tarafından pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Şüpheli şahıs olay yerinde kaçarken haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SALDIRI ANI KAMERADA
Bacağından yaralanan gazeteci Koca, ambulansla üniversite hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Saldırı anının güvenlik kameraları ortaya çıktı. Kayıtlarda çardağa gelen şahsın pompalı tüfekle ateş etmesi ve Koca'nın yere yığılma anı görüldü.