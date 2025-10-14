Elazığ'da dehşet anları! Gazeteciye pompalı tüfekle ateş açtı

Elazığ'da Günışığı Gazetesi imtiyaz sahibi gazeteci Mehmet Nafiz Koca'ya düzenlenen pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Saldırı anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde çardağa gelen şahsın pompalı tüfekle ateş ettiği anlar yer alırken Koca'nın da bacağından yaralanıp yere yığıldığı görülüyor.

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Rızaiye Mahallesi Asya Sokak'ta bulunan Günışığı Gazetesi önünde, çardakta meydana gelen olayda Günışığı Gazetesi imtiyaz sahibi Kent Konseyi ile Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı Gazeteci Mehmet Nafiz Koca, çardakta oturduğu sırada R.A. tarafından pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Şüpheli şahıs olay yerinde kaçarken haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Bacağından yaralanan gazeteci Koca, ambulansla üniversite hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Saldırı anının güvenlik kameraları ortaya çıktı. Kayıtlarda çardağa gelen şahsın pompalı tüfekle ateş etmesi ve Koca'nın yere yığılma anı görüldü.