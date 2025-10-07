Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Elazığ'da amatör balıkçı dev sazan yakaladı

Elazığ'da amatör balıkçı dev sazan yakaladı

Elazığ’da amatör balıkçı, Keban Baraj Gölü’nde 32 kiloluk dev sazan balığı yakaladı.

Elazığ’da amatör bir balıkçı Keban Baraj sahasında bulunan Güzelyalı köyü mevkiinde 32 kiloluk dev bir sazan yakaladı.

Yakaladığı dev sazanı kıyıya çıkaran vatandaş daha sonra fotoğrafı çekerek sosyal medyasında paylaştı.

Balık görenlerin büyük ilgisini çekti.

