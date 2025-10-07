Elazığ'da amatör balıkçı dev sazan yakaladı
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Elazığ’da amatör balıkçı, Keban Baraj Gölü’nde 32 kiloluk dev sazan balığı yakaladı.
Elazığ’da amatör bir balıkçı Keban Baraj sahasında bulunan Güzelyalı köyü mevkiinde 32 kiloluk dev bir sazan yakaladı.
Yakaladığı dev sazanı kıyıya çıkaran vatandaş daha sonra fotoğrafı çekerek sosyal medyasında paylaştı.
Balık görenlerin büyük ilgisini çekti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı