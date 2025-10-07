Baykar'a İtalya'dan üst düzey ziyaret: Bayraktar TB3, AKINCI ve KIZILELMA'dan özel uçuş

İtalya Savunma Bakanlığı’na bağlı üst düzey bir heyet, Baykar’ın Tekirdağ ve İstanbul’daki tesislerini ziyaret ederek, şirketin yüksek teknolojiye sahip platformlarını yerinde inceledi.

Ziyarette, İtalya Savunma Bakan Yardımcısı Matteo Perego di Cremnago başkanlık ederken, Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Antonio Conserva, Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Carmine Masiello ve Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Koramiral Giuseppe Berutti Bergotto ile savunma sanayii devi Leonardo’dan Strateji ve İnovasyondan Sorumlu Eş Başkan Simone Ungaro ve İş Geliştirmeden Sorumlu Eş Başkan Carlo Gualdaroni hazır bulundu. Heyette ayrıca İtalyan ordusunun hava, kara ve deniz komutanlıklarının farklı birimlerinden üst düzey komutanlar da yer aldı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Genel Müdür Haluk Bayraktar, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci heyete eşlik etti.

Heyetin ilk durağı, Tekirdağ Çorlu’daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi oldu. Burada Baykar tarafından özel bir uçuş gösterimi düzenlendi. Gösterimde Bayraktar TB3 SİHA, Bayraktar AKINCI TİHA ve Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı görev aldı. Ayrıca Bayraktar TB3 SİHA, ROKETSAN üretimi MAM-L mühimmatlarıyla başarılı bir atış gösterisi gerçekleştirdi.

Çorlu ziyaretinin ardından heyet, Baykar’ın İstanbul’daki ana yerleşkesi Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne geçti. Burada Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar ve proje yöneticileri tarafından devam eden projeler ve Baykar’ın gelecek teknolojik vizyonu hakkında kapsamlı bir brifing verildi. Yapılan sunum ve görüşmelerin ardından heyet İstanbul’dan ayrıldı.