300 bin liraya motosiklet aldı! Sadece 4 gün binebildi

Sivas'ta yaşayan 30 yaşındaki Ahmet Özkan, hayalini kurduğu motoru satın almak için aylarca birikim yaptı. Haziran ayında 300 bin TL'ye sıfır kilometre bir motosiklet alan Özkan'ın sevinci kısa sürdü.

İddiaya göre motoru aldığı gün, alt kısmından yağ sızdığını fark edip durumu satın aldığı bayiye bildirdi. Firma, yaptığı ilk incelemede sorunun yağ filtresinden kaynaklandığını düşündü ve filtre onarımı yaptı. Fakat kısa bir süre sonra aynı problem yeniden ortaya çıkınca Özkan, motorun bloğunda bir arıza olabileceğini belirterek firmayla tekrar iletişime geçti.

Firma yetkilileri önce değişim talebini kabul etti, ancak süreç uzadı. Yaklaşık bir ay boyunca çözüm bekleyen Özkan, bu süre zarfında net bir cevap alamadı. Arızanın devam etmesi ve firmanın değişim talebine olumsuz cevap vermesi üzerine ara bulucuya başvuran Özkan, firma ile arasında uzlaşma sağlayamayınca konuyu mahkemeye taşıdı. Motorun ayıplı mal olduğunu düşünen Ahmet Özkan, şimdi ise sorunun hukuk yoluyla çözüme kavuşmasını bekliyor.

Firmanın hiçbir şekilde ürünlerinin arkasında durmadığını belirten Özkan, şunları söyledi:

"BU MOTORU ALMAK İÇİN AYLARCA PARA BİRİKTİRDİM" "Mahkeme süreci devam ediyor. Ben motorun değişmesini istiyorum, çünkü sıfır bir motor aldım, ikinci el bir motor almadım. Bu olay motoru aldığım gün başıma geldi. Az da para vermedim, bu motoru almak için aylarca para biriktirdim. Arabamı yenileyecektim ve bu durum yüzünden yenileyemedim. Bu şekilde mağdur olmam çok üzücü. Marka da hiçbir şekilde arkasında durmadı. Firmaya mail attım, aradım, farklı sitelerden ulaşmaya çalıştım ama hiçbir şekilde ulaşamadım. "300 BİN TL'Yİ HAK EDEN BİR MOTOR DEĞİL" Bu motoru 300 bin liraya aldım. İtalyan yapımı bir motor. Ama motor aslında Çin malı gibi. Motoru araştırmadan aldım. Satandan çok üretici firma bu işin arkasında durmuyor. Ne yedek parça konusunda ne de ürün konusunda arkasında durmadılar. Kullandıktan sonra şunu fark ettim, malzeme kalitesi aşırı düşük. 300 bin TL'yi hak eden bir motor değil. Tek sorunu bu da değil. Motor viteslere de geçmiyor ve arka tarafta uğultu var. Motor ile 280 kilometre gittim. Alalı 3 ay oldu, bu 3 ayın içerisinde en fazla 4 gün binebildim"

"MOTORU GERİ ALMALARINI İSTİYORUM"

Yargı kararını beklemek zorunda kaldığını belirten Özkan, "Motor dükkanımda öylece yatıyor. Motorun altından yağ geliyor, biz blokta çatlak olduğunu düşünüyoruz. Sökülmeden ne çıkacağı belli değil. Belki bir contası bile bozuk olabilir. Bir contasının değişmesi için tüm sisteminin tamamen sökülmesi lazım. Çok üzüldüm gerçekten. Yaz geldi geçti, motorumu aldım, ehliyetimi aldım ama süremiyorum. Ben motorun değişmesini istiyordum, artık motorun geri alınmasını istiyorum. Kendi ürününe sahip çıkmayan bir firmanın motorunu kullanmak istemiyorum, kullanmayacağım da." dedi.

"Bütün hevesimi kaçırdılar." diyen Özkan, şu ifadeleri kullandı: