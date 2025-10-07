Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Yaşam > Simit boğazını tıkadı, öğretmenin müdahalesi hayat kurtardı

Simit boğazını tıkadı, öğretmenin müdahalesi hayat kurtardı

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Burdur'da teneffüste simit yerken nefes borusu tıkanan ilkokul öğrencisi, öğretmeninin yaptığı Heimlich manevrasıyla ölümden döndü. O anlar okulun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün Yaziköy Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 4. sınıf öğrencisi teneffüste bahçede yediği simidin nefes borusuna takılmasıyla nefessiz kaldı. 

BOĞULMAKTAN ÖĞRETMENİ KURTARDI

Durumu fark eden nöbetçi öğretmen Ahmet Çömlek ve Ethem Özgen, öğrenciye hızlı müdahale ederek Heimlich manevrası yaptı. Öğrencinin nefes borusuna takılan parça manevrayla birlikte çıktı.

Simit boğazını tıkadı, öğretmenin müdahalesi hayat kurtardı - 1. Resim

PANİK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Okulda kısa süreli panik yaşanırken, öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu ve derslerine devam ettiği öğrenildi. Olay anı ise okulun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde; öğrencinin rahatsızlanması, öğretmenin Heimlich manevrasında bulunması ve yaşanan panik yer aldı.

Yalova'da eşini katleden şahıs tutuklandı!
