Simit boğazını tıkadı, öğretmenin müdahalesi hayat kurtardı

Olay, dün Yaziköy Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 4. sınıf öğrencisi teneffüste bahçede yediği simidin nefes borusuna takılmasıyla nefessiz kaldı.

BOĞULMAKTAN ÖĞRETMENİ KURTARDI

Durumu fark eden nöbetçi öğretmen Ahmet Çömlek ve Ethem Özgen, öğrenciye hızlı müdahale ederek Heimlich manevrası yaptı. Öğrencinin nefes borusuna takılan parça manevrayla birlikte çıktı.

PANİK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Okulda kısa süreli panik yaşanırken, öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu ve derslerine devam ettiği öğrenildi. Olay anı ise okulun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde; öğrencinin rahatsızlanması, öğretmenin Heimlich manevrasında bulunması ve yaşanan panik yer aldı.