Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borç yapılandırma ne zaman bitiyor?

Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu olan vatandaşlar için başlatılan yapılandırma uygulaması son günlerine girdi. Bireysel borçların daha uzun vadelerle ve belirli faiz oranlarıyla yeniden düzenlenmesine imkan tanıyan sistem, birçok kişinin gündeminde yer alıyor.

KREDİ KARTI VE İHTİYAÇ KREDİSİ BORÇ YAPILANDIRMA NE ZAMAN BİTİYOR?

BDDK’nın düzenlemesine göre, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarına ilişkin yapılandırma başvuru süresi, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık bir pencere ile sınırlı tutulmuş durumda. Bu sürenin son günü olan 10 Ekim 2025 tarihine kadar yapılandırma başvurularının tamamlanması gerekiyor. 10 Ekim 2025’e kadar yapılan başvurular geçerli kabul edilerek borçlar 48 aya kadar vadeyle taksitlendirilebilecek.

YAPILANDIRMADAN KİMLER YARARLANABİLİR?

BDDK düzenlemesi, 10 Temmuz 2025 ve öncesine ait bireysel borçları kapsıyor. Bu kapsamda hem kredi kartı hem de ihtiyaç kredisi kullanıcıları yapılandırma imkanından yararlanabiliyor. Özellikle asgari ödeme tutarını veya dönem borcunu ödeyemeyen bireyler için yeni düzenleme kolaylık sağlıyor.

İhtiyaç kredilerinde de kapsam genişletilerek “30 günü aşan gecikmeler” dışında her türlü gecikmiş ödeme yapılandırmaya dahil edildi. Böylece düzenli ödeme planı oluşturmak isteyen vatandaşların kapsamı genişlemiş oldu.

BORÇ BAKİYESİ NASIL HESAPLANIYOR?

Yeni düzenlemeyle birlikte, borç bakiyesi karar tarihine göre değil, yapılandırmanın yapıldığı tarihteki mevcut borç tutarına göre belirleniyor.

Ayrıca, daha önce yapılandırılan krediler de belirlenen tarihler içinde yeniden yapılandırılabiliyor. Böylece ödeme güçlüğü çeken vatandaşlar için borçlarını ikinci kez düzenleme fırsatı sunuluyor.

FAİZ ORANI VE VADE DETAYLARI

Yapılandırma işlemlerinde geçerli olan faiz oranı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yüzde 3,11 olarak belirlendi. Bu oran, piyasa ortalamasına göre daha düşük olduğundan borçlular için avantaj sağlıyor.

Borçlar 48 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Bu da ödeme yükünü azaltarak, vatandaşların uzun vadede bütçelerini rahatlatmasına imkan tanıyor. Ancak süre dolduğunda bu avantajlardan yararlanmak mümkün olmayacak.