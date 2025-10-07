Aynadaki Yabancı oyuncuları kim? İşte karakterleri ve oyuncu kadrosu

ATV’nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı 4 Ekim Cumartesi günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Onur Tuna ve Simay Barlas’ın yer aldığı yapım, Karaaslan ailesinin etrafında gelişen hikayeyi konu alıyor. Dizinin oyuncu kadrosu ve karakterleri ise yayınlanan ilk bölümün ardından merak konusu oldu.

AYNADAKİ YABANCI OYUNCULARI

Aynadaki Yabancı’nın oyuncu kadrosunda Onur Tuna (Emirhan Karaaslan), Simay Barlas (Azra Karaaslan), Caner Topçu (Barış Saygıner), Asuman Dabak (Hanzade Karaaslan), Kerem Arslanoğlu (Serhan Karaaslan), Nazlı Senem Ünal (Melda Karaaslan), Emre Taşkıran, Ayten Soykök, Sara Yılmaz gibi isimler yer alıyor.

AYNADAKİ YABANCI KARAKTERLERİ

Emirhan Karaaslan (Onur Tuna): İş dünyasının zirvesinde, güçlü bir karakter. Ancak mükemmel görünen hayatının ardında aile sırları ve duygusal çatışmalar saklı.

Azra Karaaslan (Simay Barlas): Dışarıdan masalsı görünen evliliği sonrası karanlık sırlarla yüzleşmek zorunda kalıyor. Kızı Leyla için geri dönme mücadelesi veriyor.

Barış Saygıner (Caner Topçu): Estetik cerrah olan Barış, Azra’yla tanıştığında hayatı alt üst oluyor. Sınırları ve riskleri yeniden tanımlayacak bir karakter.

Hanzade Karaaslan (Asuman Dabak): Aile içi otorite figürü. Azra’nın ortadan kayboluşu Hanzade’nin üzerine gölge düşürecek sırları gün yüzüne çıkaracak.

Serhan Karaaslan (Kerem Arslanoğlu): Emirhan’ın gölgesinde kalmış bir karakter. Ailesinin sırları ortaya çıktığında kendi varlığını ispatlamaya çalışacak.

Melda Karaaslan (Nazlı Senem Ünal): Ailenin “gelin olma” hırsıyla hareket eden üyesi; Azra’nın sahip olduklarını kıskanıyor.

Sait Öztürk (Emre Taşkıran): Emirhan’ın en yakınındaki isimdir. Karaaslan ailesine yıllarca hizmet etmiş, zenginliğe uzaktan tanık olmuş biridir. Bu durum onda derin bir öfke ve intikam arzusuna neden olur.

AYNADAKİ YABANCI KONUSU NE?

Aynadaki Yabancı, geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan bir kadının hikayesini konu alıyor. Karaaslan ailesine gelin olduktan sonra dışarıdan kusursuz görünen bir hayat yaşayan Azra, zamanla bu evliliğin ardındaki karanlık gerçeklerle yüzleşir. Kızıyla birlikte kaçmaya çalışırken yaşadığı trajik bir olay onu her şeyini geride bırakmaya zorlar. Yüzünü değiştirip bambaşka bir kimlikle geri dönen Azra, hem kızına kavuşmak hem de kendisinden çalınan hayatın hesabını sormak için yeniden Karaaslan ailesinin kapısını çalar.