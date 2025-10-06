Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Aynadaki Yabancı ilk Azra kim, neden değişti? Sema Gültekin rolüyle dikkat çekti

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Aynadaki Yabancı dizisi 4 Ekim Cumartesi akşamı ilk bölümüyle ekrana geldi. Karakteriyle dikkat çeken dizide Azra'nın ilk halini canlandıran oyuncu merak konusu oldu. İzleyiciler, 'Aynadaki Yabancı ilk Azra kim, neden değişti' araştırıyor.

Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmen Eda Teksöz imzalı dizi, bir annenin kimlik değiştirerek evladına kavuşma mücadelesini ekrana taşıyor. Dizinin ilk bölümünün ardından ilk Azra'yı oynayan oyuncu sosyal medyada gündem oldu. 

AYNADADAKİ YABANCI İLK AZRA KİM?

Aynadaki Yabancı dizisinde Azra karakterinin estetiksiz halini oyuncu Sema Gültekin canlandırıyor. Azra'nın yaşadığı dönüşüm öncesi halini oynayan genç oyuncu Sema Gültekin'in sahneleri sosyal medyada çok konuşuldu. 

AYNADAKİ YABANCI AZRA NEDEN DEĞİŞTİ?

Hikayeye dair açıklanan bilgilere göre, Azra karakteri kızı Leyla'ya kavuşma arzusu, geçmişten gelen travmalar ve baskılarla baş etmeye çalışırken estetik ile yüzünü değiştirir. Kimliğini gizleyerek Defne ismiyle yeni bir hayat kurmayı planla. Bu nedenle Azra karakterinin değişim sonrası halini Simay Barlas canlandırıyor. İlk halini ise Sema Gültekin oynadı. 

SEMA GÜLTEKİN KİMDİR?

Aynadaki Yabancı dizisinde Azra karakterinin ilk halini canlandıran Sema Gültekin, daha önce Şakir Paşa Ailesi dizisinde Müjgan karakteriyle ekran karşısına geçmişti. Oyuncu Gültekin daha önce, Dengi Dengine (2019), Yalı Çapkını (2023), Güzel Aşklar Diyarı (2024) dizilerinde rol aldı. Ayrıca 2019 yılında Merhaba Güzel Vatanım filmiyle Nüzhet Hanım rolüyle izleyici karşısına çıktı. 2022 yılında ise Bir Kartanesinin Ömrü filminde başrolde yer aldı. 

 

Kritik derbi sonrası gündem Mourinho! Listenin yarısında Fenerbahçe var
