Aynadaki Yabancı dizisi oyuncuları kim, nerede çekiliyor, konusu nedir? ATV'nin yeni dizisi merakla bekleniyor

ATV’nin bu yeni dizisi, dramatik hikayesi, sürükleyici olay örgüsü ve etkileyici oyuncu kadrosuyla izleyicilerin ilgisini şimdiden çekmeyi başardı. Peki, Aynadaki Yabancı dizisi oyuncuları kim, nerede çekiliyor, konusu nedir?

AYNADAKİ YABANCI DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

ATV’nin yeni sezon projelerinden biri olan “Aynadaki Yabancı” dizisi, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizide Onur Tuna, Simay Barlas, Caner Topçu, Asuman Dabak, Kerem Arslanoğlu, Nazlı Senem Ünal, Emre Taşkıran, Ayten Soykök ve Sara Yılmaz gibi isimler rol alıyor.

AYNADAKİ YABANCI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Merakla beklenen Aynadaki Yabancı MF Yapım imzasıyla ve yönetmenliğini Eda Toksöz’ün üstlendiği yapım olarak ekranlara gelecek. Dizinin çekimlerinin İstanbul'da yapılacağı tahmin ediliyor.

AYNADAKİ YABANCI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Hikayesi bir masal gibi başlayan Azra’nın hayatı kısa sürede kabusa dönüşüyor. Karaaslan ailesinin gelini olarak dışarıdan kusursuz görünen hayatının ardında karanlık sırlar saklıdır. Kızıyla birlikte kaçmaya çalışan Azra, büyük bir bedel ödemek zorunda kalır ve yeniden kavuşmak için yüzünü değiştirip başka biri olarak aynı eve dönmek zorunda kalır.

Bu süreçte başarılı estetik cerrah Barış Saygıner ile tanışan Azra, ameliyat masasında sadece yüzünü değil kaderini de yeniden şekillendirir. Ancak geçmişin gölgeleri ve imkansız bir aşk, Azra’nın önünde aşması gereken en büyük sınavlar olarak öne çıkar.

AYNADAKİ YABANCI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

“Akıl unutur, kalp unutmaz” sloganıyla ekranlara gelecek olan Aynadaki Yabancı, oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle izleyiciyle çok yakında buluşacak. Dizinin kesin yayın tarihi henüz açıklanmasa da ATV’de önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor.