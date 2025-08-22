Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Oyuncu Engin Şenkan'ın yeni adresi belli oldu! Ünlü diziyle anlaştı

Oyuncu Engin Şenkan'ın yeni adresi belli oldu! Ünlü diziyle anlaştı

“Kral Kaybederse” dizisi ikinci sezon için sete dönüyor. Taylan Biraderler ve Cem Toluay’ın yönetmenliğinde çekilecek yeni bölümlerde, diziye Engin Şenkan'ın katıldığı öğrenildi.

Star TV’nin Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı eserinden uyarlanan dizisi “Kral Kaybederse”, ikinci sezon çekimlerine yarın başlıyor.

Taylan Biraderler ile Cem Toluay’ın yönetmenliğinde çekilecek yeni sezonun kadrosuna, kulislerde medya patronu ve kızının dahil olacağı konuşuluyordu; rol için Çetin Tekindor’un adı da geçiyordu.

DİZİ 9 EYLÜL'DE EKRANLARA GELECEK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide medya patronu “Cemal” karakterini canlandıracak ismin Engin Şenkan olduğu ortaya çıktı. Ergenç ve Aslıhan Gürbüz’ü bir araya getiren dizinin yeni sezon hikâyesi, 9 Eylül’de ekranlara gelecek. 'Cemal’in kızını canlandıracak oyuncu içinse görüşmeler devam ediyor.

