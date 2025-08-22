Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Magazin > Metin Şentürk’ün kardeş acısı... Aldığı haberle yıkıldı

Metin Şentürk’ün kardeş acısı... Aldığı haberle yıkıldı

- Güncelleme:
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Metin Şentürk'ün bir süredir kanserle mücadele eden kardeşi Bayram Şentürk hayatını kaybetti. Ünlü isim acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Metin Şentürk’ün kardeşi Bayram Şentürk 11 aydır mücadele ettiği kanser hastalığına yenilerek vefat etti. Şarkıcı üzen haberi Instagram hesabından paylaşarak cenaze bilgilerine yer verdi. 

Metin Şentürk’ün kardeş acısı... Aldığı haberle yıkıldı - 1. Resim

Bayram Şentürk - Metin Şentürk

“HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞTU”

Şentürk mesajında “Ailemizin kıymetlisi kardeşimiz Bayram Şentürk 11 ay süren yaşam mücadelesi sonucunda hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenaze namazı 23.08.2025 Cumartesi (yarın) öğle namazını takiben Fatih camiinde kılınacak olup, cenazesi Kozlu mezarlığına defnedilecektir” ifadelerini kullandı.

Metin Şentürk’ün kardeş acısı... Aldığı haberle yıkıldı - 1. Resim

SEVENLERİNDEN DUA İSTEMİŞTİ

Şarkıcı bir süre önce kardeşiyle çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşıp takipçilerinden dua istemişti. Sevenlerine seslenen isim "Hayat bazen hepimizi farklı acılarla sınayabiliyor. 11 aydır kardeşimle amansız kanser hastalığıyla büyük bir mücadele göstererek savaştık. Ancak şimdi hastanedeyiz, acıları yoğun. Kardeşimi bu acılardan duanın gücünün de kurtaracağına çok inananlardanım. Hepinizden acısının dinmesi için dua bekliyorum. Allah dualarınızı kabul etsin. Allah hepinizden razı olsun" diyerek duygularını dile getirmişti.

Metin Şentürk’ün kardeş acısı... Aldığı haberle yıkıldı - 2. Resim

