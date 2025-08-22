‘Darp’ ve ‘şantaj’ suçlamasıyla soruşturma açılmıştı! BLOK3’ten ilk açıklama geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, BLOK3 adıyla bilinen Hakan Aydın ve yapımcısı Maruf Yöntürk hakkında ciddi suçlamaları içeren bir soruşturma başlattı. Soruşturmanın, menajer Ferhat Karagöz’ün darp ve tehdit edildiği iddiasıyla yaptığı şikayet üzerine açıldığı öğrenildi.

“850 BİN TL GETİRMEZSEN VURURUZ”

İddiaya göre yapımcı Maruf Yöntürk, menajer Ferhat Karagöz’ü ofisine çağırarak burada beyzbol sopası ve silahla darp etti. Öte yandan Yöntürk’ün Karagöz’ü 850 bin TL getirmemesi halinde vurmakla tehdit ettiği öne sürüldü.

Ferhat Karagöz

DARP RAPORU ALMIŞ

Karagöz’ün olay sonucu kaburgasının kırıldığı, vücudunda çeşitli ezilmeler oluştuğu ve Ümraniye Devlet Hastanesi’nden darp raporu aldığı öğrenildi.

BLOK3 ‘İFTİRA’ DEYİP YALANLADI

Rapçi BLOK3 hakkındaki iddiaları yalanladı. 2. Sayfa kameralarına konuşan isim tüm bunların iftiradan ibaret olduğunu belirtti. “Ben bu kadar uğraştığım imajımı, yıllardır kendi başıma getirdiğim kariyerimi birkaç tane iftiraya yedirmem, merak etmeyin. Söyleyeceklerim bu kadar…” sözleriyle kendini savundu.