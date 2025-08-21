‘Haraç’ suçlamasına sert savunma! Serbest bırakılan Ufuk Bayraktar soluğu sosyal medyada aldı

İddiaya göre, Ezel’deki Ramiz Dayı’nın gençliğini oynayan oyuncu Ufuk Bayraktar (43) geçtiğimiz hafta İstanbul Beyoğlu Firuzağa Mahallesi’nde beş kişiyle birlikte bir restorana gitti. Bayraktar ve arkadaşlarının alkol alarak çevreye rahatsızlık verdiği öne sürülünce, bölgedeki bir esnaf durumu polise bildirdi.

OLAY ÇIKARDI, ESNAF ŞİKAYETÇİ OLDU

Şikayet edildiğini öğrenen oyuncu, kısa bir süre sonra ilgili esnafın iş yerine giderek tartışma çıkardı. Tehdit edip yumruk attığı gerekçesiyle Bayraktar hakkında şikayetçi olan esnaf, durumu polise bildirdi. Olay anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBET

Olayın ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucu oyuncu Ufuk Bayraktar gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Bayraktar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından “nitelikli yağma”, “tehdit ve hakaret” ile “kasten yaralama” suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan Bayraktar, tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, oyuncu hakkında adli kontrol şartı uygulayarak yurtdışı çıkış yasağı ve düzenli imza verme yükümlülüğü getirdi.

HARAÇ İDDİASI

Bayraktar’ın ayrıca iş yeri sahibinden “koruma” adı altında yaklaşık 25 bin lira talep ettiği, bu talep reddedilince bu kez 10 bin lira istediği öne sürüldü.

KENDİNİ SAVUNDU: KİMSEDEN İĞNE DAHİ ALMADIM

Gündeme gelen iddialara ilişkin konuşan Ufuk Bayraktar, serbest kalır kalmaz sessizliğini bozdu. Mekan basıp haraç istediğine yönelik haberlerle ilgili açıklama yapan isim “Ben bugüne kadar kimseden hakkım olmayan bir iğne dahil almadım” dedi ve kendisini şu sözlerle savundu:

“Dün öğle saatlerinde işyerime komşu olan mekan işletmecisiyle aramızda yaşanan tartışma karakola yansımıştır. Bu olayı başka konulara bağlamaya ve haber değerini yükseltmeye çalışmak tamamen yanlıştır.

Haraç istedi denilen mekan benim sahibi olduğum çay bahçesine 30 metre ileride 7-8 yıldır komşum olan bir mekandır. Ayrıca mekanın bina sahipleri de aile büyüklerimizin dostları ve bizimde saygı duyduğumuz büyüklerimizdir.

Geçen aylarda mekanın işletmecisiyle aramızda geçen dosthane bir konuşma medyaya çarpıtılarak farklı yansıtılmıştır.

Ben bugüne kadar kimseden hakkım olmayan bir iğne dahil almadım. Bırak almayı, bazen hakkım olanlardan bile feragat ettim. Benim adım Ufuk Bayraktar beni tanıyanlar iyi bilir.”