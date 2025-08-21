Ufuk Bayraktar kimdir, neden gözaltına alındı? Ünlü oyuncu ortalığı birbirine kattı!

İddiaya göre ünlü oyuncu, bir restorana yanında birkaç kişiyle giderek işletme sahibinden para talep etti. Gelişmeler üzerine polis ekipleri harekete geçti, Ufuk Bayraktar gözaltına alındı.

UFUK BAYRAKTAR KİMDİR?

Ufuk Bayraktar 12 Eylül 1981’de İstanbul’da doğan ve Türk sinema ile televizyon dünyasının tanınan isimlerden. Kariyerine Zeki Demirkubuz’un yönettiği filmlerle başlayan Bayraktar, Bekleme Odası ve Kader gibi yapımlarda rol aldı. Nuri Bilge Ceylan’ın İklimler, Semih Kaplanoğlu’nun Yumurta ve Feo Aladağ’ın Ayrılık filmlerinde de yer aldı.

2009-2011 yılları arasında yayınlanan Ezel dizisinde Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandırarak geniş kitlelerce tanındı. Ünlü oyuncunun Merve Bayraktar ile evli ve bir oğlu olduğu biliniyor.

UFUK BAYRAKTAR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ufuk bayraktar İstanbul Beyoğlu’nda bir restorana giderek işletme sahibinden para talep etmekle suçlandı.

İddialara göre Bayraktar, restorandan haftalık ödeme istedi ancak talebi karşılanmayınca tekrar mekana giderek miktarı düşürdü ve 10 bin lira talep etti. Restoran yetkilisinin şikayeti üzerine polis ekipleri oyuncuyu gözaltına aldı ve emniyette ifadesi alındı.

UFUK BAYRAKTAR TUTUKLANDI MI?

Ufuk Bayraktar’ın tutuklanıp tutuklanmayacağıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Gelişmelerin ardından yasal sürecin nasıl ilerleyeceği netlik kazanacak.